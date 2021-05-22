Новий прокурор закрив учетверте справу "Роттердам +"

20 травня Спеціалізована антикорупційна прокуратура вчетверте закрила провадження у гучній справі "Роттердам +", що стосується тарифоутворення на енергоринку в 2016-2019 роках. У цій справі НАБУ висунуті підозри колишньому главі НКРЕКП Д. Вовку і декільком топ-менеджерам корпорації ДТЕК Ріната Ахметова.

Головне питання в справі - чи були завдані збитки через реалізацію схеми "Роттердам +", повідомляє Цензор.НЕТ. У серпні 2020 року НАБУ і САП отримали висновок експертного центру СБУ про відсутність збитків для держави від схеми "Роттердам +", і процесуальний керівник, прокурор САП Віталій Пономаренко, закрив справу за відсутністю складу злочину.

Рішення прокурора були оскаржені НАБУ. Але потім рішення Пономаренка підтвердив Вищий антикорупційний суд. Однак апеляційна палата ВАКС за позовом Нікопольського заводу феросплавів Ігоря Коломойського переглянула рішення і відновила справу. Однак після відновлення розгляду в січні 2020 го року Пономаренко знову його закрив на тих же підставах - через брак збитків. НАБУ вимагало зміни процесуального керівника, і після тривалих гучних політичних скандалів генеральний прокурор Ірина Венедіктова замінила Пономаренка іншим прокурором САП Демківим, який близько двох років перебував у групі процесуальних керівників у справі. Новий керівник у справі, прокурор САП Денис Демків, був призначений 5 травня, і ... він також закрив справу з тиж же самих причин, що і Пономаренко - недоведеність збитків, відсутність складу злочину і закінчення строків.

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Сам Демків прокоментував Цензор.НЕТ своє рішення так:

"Я вважаю, що, крім питання доведення збитків, моє бачення, що у нас наразі завершився максимально допустимий термін слідства. І закінчився він ще до того, як я став старшим групи прокурорів. Мною було прийнято рішення про закриття провадження щодо 6 підозрюваних за пунктом 3.ч.1 ст. 284 КПК "(не встановлено особу, яка вчинила кримінальний злочин, у разі закінчення строків давності притягнення до кримінальної відповідальності, крім випадків скоєння особливо тяжкого злочину проти життя чи здоров'я особи або злочину, за який згідно з законом може бути призначено покарання у вигляді довічного позбавлення волі. - Ред.).

Інформацію про чергове закриття підтвердило Національне антикорупційне бюро, зазначивши, що "рішення нового старшого групи прокурорів - Дениса Демківа - про закриття так званої справи" Роттердам + " 20 травня викликає сумніви в його об'єктивності. Це рішення прийнято в неробочий час, без консультацій з детективами і належного вивчення матеріалів справи".

Прокурор Демків зазначив, що до моменту закриття провадження він не одну годину обговорював з детективами НАБУ проблемні питання.

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Слід зауважити, що починаючи з 2017 року між САП і НАБУ періодично виникали конфлікти через цю справу.

Так, у вересні 2018 року НАБУ хотіло встановити прослушку в кабінеті прокурора Ярової, яка займалася вивченням цієї справи, підозрюючи, що вона може цю справу "злити".

Аналогічні звинувачення звучали і на адресу колишнього керівника САП Назара Холодницького, який теж відкидав всі звинувачення і говорив про проблему доказу шкоди у справі.

Сам же Холодницький ще в 2019 році вимагав від НАБУ вичерпних доказів злочинності схеми "Роттердам +": "Треба ставити законну крапку і треба говорити - злочин є чи ні, є покарання чи ні", - заявив він в одному з інтерв'ю.

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Глава правління громадської організації "Центр протидії корупції" Віталій Шабунін вважає, що Демків діяв через домовленість з заступником голови Офісу Президента Олегом Татаровим, через обіцянку Демківа посади керівника САП на конкурсі, який зараз відбувається. Також Шабунін зазначив, що Демків не розкрив жодної резонансної справи. Звинувачення Шабуніна Демків прокоментував Цензор.НЕТ так: "Що стосується звинувачень Шабуніна, то повинен сказати, що, наскільки пам'ятаю, вживу Татарова ніколи не бачив, а інших згаданих у пості людей бачив тільки на тестуванні. Тому мене дивують такі коментарі і така подача ( "не провів жодної резонансної справи". - Ред.), водночас як замовчується мій цивільний позов про конфіскацію майна проти одного з народних депутатів. А ця історія обіцяє теж бути дуже медійною".

Провадження щодо "Роттердам +" зареєстровано в Єдиному реєстрі досудових розслідувань ще 24 березня 2017 року.

8 серпня 2019 року детективи НАБУ у справі "Роттердам +" повідомили про підозру шести особам, зокрема, колишньому голові НКРЕКП Дмитру Вовку.

З моменту вручення підозр у детективів і прокурорів було 12 місяців на завершення слідчих дій.

Втім, була загублена інша проблема - закінчення строків досудового слідства. На той момент, коли Пономаренко вперше закрив провадження, у слідчих залишалося всього 3 дні.

"9 квітня справа" Роттердам + "була закрита за відсутністю складу злочину втретє, 20 травня - закрито вчетверте. У першій постанові від серпня 2020 року прокурор вказав дві причини. Перша - вичерпання можливостей доказів провини. І друге - завершення термінів досудового слідства. Це справа кілька місяців розглядалася у Вищому антикорупційному суді, і тричі, підкреслюю, тричі ВАКС приймав рішення про законність дій прокурорів, закривали справу через відсутність доказів збитків і відсутності, таким чином, складу злочину", - говорить адвокат групи підозрюваних Наталія Дригваль

НАБУ поки не коментує зміст рішення про закриття провадження і чекає, поки постанова прокурора надійде поштою. Коментувати проблему термінів провадження там також поки відмовилися, чекаючи документ.