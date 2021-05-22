За добу від COVID-19 в Україні померли 178 людей, зафіксовано 4 606 нових випадків захворювання, - МОЗ

Станом на 22 травня в Україні зафіксовано 4 606 нових випадків захворювання на COVID-19, померли - 178 осіб, видужали - 12 586 осіб.

Про це Цензор.НЕТ повідомили в пресслужбі МОЗ.

Серед захворілих - 269 дітей та 108 медпрацівників. 1 665 осіб госпіталізовано за минулу добу.

Також читайте: COVID-сертифікат у майбутньому буде дійсний для країн поза Євросоюзом, - глава Єврокомісії фон дер Ляєн

За добу протестовано:

- методом ПЛР - 27 443 особи,

- методом ІФА - 11 957 осіб,

- експрес-тестами - 23 350 осіб.

За весь час пандемії в Україні:

- захворіло - 2 179 988 осіб;

- одужали посилання - 1 941 625 осіб;

- летальних випадків - 49 279;

- проведено ПЛР-тестів - 9 997 488.

Також читайте: Паспорти вакцинації можуть запрацювати в ЄС із 1 липня, - Єврокомісія

За минулу добу найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстровано в Дніпропетровській (438), Харківській (371), Львівській (344), Донецькій (334) та Київській (303) областях.