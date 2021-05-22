За добу проти COVID-19 в Україні вакциновано 17 583 особи, всього - 977 011, - МОЗ
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17 583 особи вакциновані проти COVID-19 за добу 21 травня. З них одну дозу отримали 6 091 осіб, повністю імунізовані - 11 492 осіб.
Про це Цензор.НЕТ повідомили в пресслужбі МОЗ.
Зокрема, протягом доби працювали:
- 300 мобільних бригад,
- 336 пунктів вакцінгаціі.
Станом на 21 травня 2021 року в лист очікування вакцинації проти COVID-19 записалися 580 616 осіб.
Від початку прищеплювальної кампанії вакциновано 977 011 осіб, з них отримали 1 дозу - 977 009 осіб, повністю провакциновані і отримали дві дози - 72 302 особи. Всього проведено 1 049 311 щеплень.