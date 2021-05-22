Рада підтримала ініціативу про присвоєння звання Герой України воїну Ярославу Журавлю

Верховна Рада України підтримала запит, ініційований лідером "Європейської Солідарності" Петром Порошенком, до президента Зеленськомого про присвоєння звання Герой України сержанту-розвіднику Ярославу Журавлю (посмертно). Запит підписали ще 60 народних депутатів із різних фракцій і груп. За направлення запиту президенту Зеленському проголосували 292 народні депутати.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Як відомо, 13 липня 2020-го на лінії зіткнення під селищем Зайцеве поруч з окупованоїю Горлівкою Донецької області, під час виконання бойового завдання в результаті підриву на вибуховому пристрою загинув командир розвідувального взводу зі складу 35-ї бригади лейтенант Дмитро Красногрудь.

Того ж дня російські окупаційні війська з трьох сторін обстріляли групу армійців ЗСУ, які повинні були здійснити евакуацію тіла загиблого офіцера і мали екіпіровку гуманітарної місії - білі шоломи, жилети та пов'язки, порушивши домовленість про режим "тиші", досягнутий через ОБСЄ.

Під час обстрілу зазнав поранення військовослужбовець з евакуаційної команди - сержант-розвідник Ярослав Журавель.

Також читайте: Донька загиблого на Донбасі морпіха Ярослава Журавля взяла участь у Марші захисників України. ФОТО ДНЯ

Після обстрілу поранений Ярослав залишився на полі бою без допомоги. Як показало відео з безпілотника, поранений сержант був живий, зупинив собі кровотечу джгутом і шукав укриття. Три дні поспіль росіяни не давали проводити пошукову операцію. Орієнтовно 16 липня стало зрозуміло, що сержант загинув від поранень. Лише 21 липня його тіло було передано на контрольовану територію України.

Поховали Ярослава Журавля 23 липня 2020-го в селі Андріївка, на Дніпропетровщині, де він народився і виріс.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": "Моего сына наградили орденом "За мужество" вместе со лжецом и предателем, который бросил его на поле боя", - отец погибшего под Зайцево морпеха Журавля. ВИДЕО

Коментуючи голосування Верховної Ради, п'ятий президент Петро Порошенко написав у Фейсбуці:

"Ще один крок на шляху боротьби за повагу до наших воїнів – сьогодні депутати ухвалили ініційоване мною звернення до Зеленського з вимогою присвоїти звання Героя України Ярославу Журавлю посмертно. Ярослав загинув, бо чекав на фронті політичної волі, щоб його пораненого евакуювали до наших військ. Поки головнокомандувач "шукав миру в очах Путіна". Сподіваюся, президент нарешті почує заклик мільйонів українців – підписати указ і присвоїти Ярославу Журавлю звання Героя України посмертно. Бо він точно заслужив це звання".