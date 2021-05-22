Кількість інфікованих COVID-19 у світі перевищила 166 млн осіб, - університет Гопкінса

Кільлість зареєстрованих заражень коронавірусів COVID-19 в світі на ранок суботи склала 166 млн 148 тис. 856 осіб.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, такі дані наводить американський університет Джонса Гопкінса.

У світі від початку поширення вірусу кількість померлих від пов'язаних з COVID-19 захворювань досягла 3 млн 443 тис. 197 осіб.

У країни з більш ніж 10 млн випадків зараження COVID-19 входять США, Індія і Бразилія.

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Лідером за кількістю тих, що заразилися і померли, залишаються США, де виявили 33 млн 84 тис. 900 інфікованих COVID-19, а кількість померлих зросла до 589 тис. 222 осіб.

Друге місце за кількістю тих, що заразилися, посідає Індія, де кількість підтверджених випадків COVID-19 за добу збільшилася не менш ніж 257 тис. 299 випадків і досягла 26 млн 289 тис. 290. За добу померли понад 4 тис. інфікованих COVID-19, і загальна кількість померлих з вірусом в країні становить 295 тис. 525.

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На третій позиції в світі - Бразилія, де за час пандемії зареєстровано 15 млн 970 тис. 949 хворих, з них померли 446 тис. 309 людини.

Разом з тим в світі були зроблені понад 1 млрд 599 млн щеплень проти COVID-19.

За даними порталу Worldometers, який спеціалізується на статистиці з найважливіших світових подій, коефіцієнт смертності на 1 млн населення планети склав на ранок суботи 443,6. У США на 1 млн жителів померли 1 тис. 814 осіб, Індії - 212, Бразилії - 2 тис. 088.