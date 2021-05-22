Українського воїна поранено ворожим снайпером на Донбасі: стан бійця важий, - ОТУ "Схід"

22 травня, в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід", озброєні формування Російської Федерації вкотре порушили режим припинення вогню і здійснили обстріл позицій українських захисників. Внаслідок ворожого снайперського вогню один український військовослужбовець зазнав поранення.

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні оперативно-тактичного угруповання "Схід" у соціальній мережі" Фейсбук".

Воїна оперативно доправлено до лікувального закладу, де йому надається необхідна медична допомога.

Стан здоров’я воїна - важкий.

На обстріли противника українські захисники відкрили вогонь у відповідь.

На місці події працює керівний склад військової частини та робоча група Військової служби правопорядку.

Про дії збройних формувань Російської Федерації та її найманців повідомлено представників ОБСЄ через Українську сторону Спільного центру контролю та координації питань припинення вогню та стабілізації лінії розмежування сторін.

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