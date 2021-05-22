"Треба розібратися", - у Кремлі відреагували на нові санкції США щодо "Північного потоку-2"

У Кремлі заявили, що хотіли б розібратися в діях США, що оголосили про нові санкції щодо "Північного потоку-2" на тлі заяв про намір провести зустріч президентів двох країн.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на росЗМІ.

"Треба розібратися. У колег все як завжди. Кажуть про одне, роблять інше", - заявив прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков, відповідаючи на питання, чи буде цей крок Вашингтона врахований Москвою при виробленні рішення про можливу зустріч Володимира Путіна з Джо Байденом .

"Подивимося, як нам краще буде", - додав Пєсков.

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Як повідомлялося, 21 травня США запровадили санкції відносно російських організацій і судів, що бере участь в реалізації проєкту "Північний потік-2".

У списку Мінфіну США значаться федеральне державне бюджетна установа "Морська рятувальна служба", ТОВ "Мортранссервіс", "Самарський теплоенергетичний майновий фонд", "КОКСОХІМТРАНС".

Також під санкціями тепер перебувають суду "Юрій Топчев", "Владислав Стрижов", "Балтійський дослідник" і "Академік Черський", а також "Артеміс Офшор", "Бахтемір", "Финвал", "Капітан Беклемішев", "Мурман", "Рятувальник Карєв", "Нарвав", "Сивуч", "Умка".