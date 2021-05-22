У Білорусі в колонії помер політв'язень режиму Лукашенка Вітольд Ашурок

Вітольд Ашурок - політв'язень режиму Олександра Лукашенка - помер у Шкловській колонії.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє"Наша Ніва".

Офіційною причиною смерті названа зупинка серця, однак останні два тижні від політв'язня не було листів.

Йому було 50 років. Ашурок був членом Партії БНФ, координатором руху "За свободу".

Вітольд Ашурок був затриманий 9 серпня 2020 року, в день виборів. Суд заарештував активіста на 20 діб: 15 - за участь в несанкціонованому заході і 5 - за неповагу до суду, Ашурок відмовився встати, коли увійшов суддя.

16 вересня Ашуркова затримали знову. Коли йому залишалося відбути дві-три доби, його перевели в Гродненське СІЗО за кримінальною статтею.

18 січня в Лідському районному суді на закритому процесі Ашуркова засудили до 5 років колонії загального режиму.

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