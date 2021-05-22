Епідзонування України: епідпоріг захворюваності на коронавірус перевищено тільки в Донецькій області. ІНФОГРАФІКА

Станом на 22 травня тільки одна область в Україні перебуває в "помаранчевій" зоні карантину - Донецька. Відсоток від епідпорогу тут перевищено - 101,5% при нормі не вище 100%.