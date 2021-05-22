Новини

В Україні створюється Нацрада з питань молоді: основні завдання

1 31751
В Україні створюється Нацрада з питань молоді: основні завдання
22 травня набуває чинності Закон України "Про основні засади молодіжної політики", який передбачає створення Національної ради з питань молоді.

Як передає Цензор.НЕТ, про це пише "РБК-Україна".

Документ вчора опублікували у виданні "Голос України".

Він набирає чинності з дня оприлюднення, проте частина норм введуть в дію з 1 січня 2022 року. Йдеться про статті, що стосуються фінансового забезпечення молодіжної політики і фінзабезпечення Українського молодіжного фонду.

Згідно з документом, молодь - це люди у віці від 14 до 35 років. Закон вводить механізми залучення молоді до процесу вироблення та прийняття рішень. На національному рівні - через Національну раду з питань молоді при Кабінеті міністрів, а на місцевому - через молодіжні ради та радників з питань молоді.

Національна рада з питань молоді в межах своїх повноважень буде:

  • вивчати стан виконання законів, постанов Верховної ради, указів президента, постанов Кабінету міністрів, інших нормативно-правових актів у сфері молодіжної політики;
  • брати участь у підготовці, розглядати і вносити пропозиції, висновки, рекомендації до Національної молодіжної стратегії, Програми діяльності КМУ, проєктів державних цільових програм у сфері молодіжної політики;
  • заслуховувати і оцінювати інформацію про стан реалізації молодіжної політики за відповідний період;
  • взаємодіяти з відповідними органами іноземних держав і міжнародних організацій, що займаються питаннями молоді;
  • щорічно готувати звіт про свою діяльність і передавати його в Кабмін.

Врегульована діяльність Українського молодіжного фонду. Він є бюджетною установою, яка виконує спеціальні функції зі сприяння реалізації завдань молодіжної політики. Його діяльність спрямовує і координує Міністерство молоді та спорту.

Також читайте: Зеленський підписав закон про основні засади молодіжної політики

У цього відомства також будуть свої завдання:

  • експертний відбір молодіжних проєктів, надання грантів на їх реалізацію, моніторинг їх реалізації;
  • сприяння реалізації завдань молодіжної політики, розвиток інноваційних форм, методів та інструментів молодіжної роботи;
  • співпраця з українськими та іноземними фізичними та юридичними особами приватної та державної форм власності;
  • створення сприятливих умов для реалізації молодіжних проєктів, у тому числі шляхом контролю за процесом їх реалізації;
  • стимулювання розробки нових, конкурентоспроможних, в тому числі інклюзивних молодіжних проєктів;
  • підтримка реалізації міжнародних проєктів та програм міжнародного співробітництва, у тому числі програм міжнародних молодіжних обмінів, сприяння формуванню позитивного іміджу України у світі;
  • підтримка молодіжних і дитячих громадських об'єднань, інших суб'єктів молодіжної роботи на всіх етапах реалізації молодіжних проєктів, фінансування яких буде відбуватися за рахунок грантів, наданих фондом.
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews 

Топ коментарі

  • Дмитро Черних 794bd8a2
    Будівництво чергової пилорами !!!))))
  • vitaliymkua
    Якийсь черговий "слуга" непогано підлохматиться.
  • Вася Шевченко f77d76ba
    /// кстати... по-поводу сучки гавкающей про День Вышиванки...(уже извиняется)))))
    Харьковчанка Евгения Бабкова, уже опубликовала видео со своими извинениями, а также заявила, что из-за этого инцидента ее выгнали с работы... (кто теперь будет продавать...кроссовки.... на панеле?? ))))
    Видео с ее извинениями опубликовано в местном Telegram-канале
    https://t.me/kharkiv_1654/16867
    "В сеть попало видео, где я очень громко высказывалась по поводу парада в честь Дня вышиванок. Я действительно слишком резко высказалась. Я хочу принести свои искренние извинения по поводу этой ситуации, потому что я поняла, какое количество людей оскорбила, у меня очень неприятно, что я вызвала такие эмоции", - сказала она.

    Бабкова также заверяет, что "сполна поплатилась за свои действия". Девушка утверждает, что ее уволили с работы.
    "Я получила большую дозировку хейта, я получила большую дозировку угнетений. Я обещаю, что такого больше не повторится, я ценю культуру нашей страны и еще раз приношу свои искренние извинения", - сказала Бабкова. В Украине создается Нацсовет по вопросам молодежи: основные задачи - Цензор.НЕТ 8761 прорыдались все ????
Дивитись усі коментарі

ТОП-новини

всі новини