Індія просить світові соцмережі видалити згадки про "індійський" штам COVID-19
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Міністерство інформаційних технологій Індії направило лист в усі компанії соціальних мереж з проханням видалити контент, де згадується "індійський" штам коронавірусу COVID-19.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Уніан,про це пише Reuters, яке має у розпорядженні відповідний лист.
Цьому передувала заява ВООЗ від 11 травня, що штам недуги B.1.617, уперше виявлений в Індії у 2020 році, "викликає глобальну стурбованість".
Уряд Індії у відповідь запротестував, коли низка ЗМІ згадала про цей штам виключно як "індійський".
"ВООЗ не пов’язувала термін "індійський штам" з варіантом коронавірусу B.1.617 у жодному з повідомлень", – йдеться у розісланому Індією листі. Поширену інформацію у прив’язці до країни Індія назвала "брехнею".
Джерело Reuters пояснило, що це б’є по іміджу країни й викликає непорозуміння.