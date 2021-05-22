Новини • Коронавірус і карантин

Індія просить світові соцмережі видалити згадки про "індійський" штам COVID-19

7 83830
Індія просить світові соцмережі видалити згадки про "індійський" штам COVID-19
Міністерство інформаційних технологій Індії направило лист в усі компанії соціальних мереж з проханням видалити контент, де згадується "індійський" штам коронавірусу COVID-19.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Уніан,про це пише Reuters, яке має у розпорядженні відповідний лист.

Цьому передувала заява ВООЗ від 11 травня, що штам недуги B.1.617, уперше виявлений в Індії у 2020 році, "викликає глобальну стурбованість".

Уряд Індії у відповідь запротестував, коли низка ЗМІ згадала про цей штам виключно як "індійський".

"ВООЗ не пов’язувала термін "індійський штам" з варіантом коронавірусу B.1.617 у жодному з повідомлень", – йдеться у розісланому Індією листі. Поширену інформацію у прив’язці до країни Індія назвала "брехнею".

Джерело Reuters пояснило, що це б’є по іміджу країни й викликає непорозуміння.

Також читайте: Індія не відновить експорт вакцин від коронавірусу щонайменше до жовтня поточного року, - Reuters

Топ коментарі

  • Гыг с Вами
    та чо...гордиться надо...свой штамм,своя вакцина.
    у Украины ни того ни другого Индия просит мировые соцсети удалить упоминания об "индийском" штамме COVID-19 - Цензор.НЕТ 8559.зато зелень у власти,асфальтом ковид лечит.
  • три - пятнадцать
    абиделись индусы...
    a трупаков своих на улицах сжигать - ето норм...
  • Evgeny N
    Ага. Тоді й "іспанку" треба перейменувати або знищити всі згадування про нього, як і про "британський" штамм...
    Наче ж з ОПи туди останнім часом ніхто не їздив, а де ж вони таку "дурь" забористу взяли?
Дивитись усі коментарі

ТОП-новини

всі новини