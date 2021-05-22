У Києві за минулу добу 10 осіб померли від коронавірусу, виявлено 298 нових випадків захворювання, - Кличко
Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко, передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу КМДА.
"298 підтверджених випадків захворювання на коронавірус за добу в столиці. Померли 10 людей. Усього за період пандемії в місті 5004 летальних випадки від вірусу. А підтверджених випадків захворювання на сьогодні – 204 078", – повідомив Віталій Кличко.
Захворіли: 171 жінка, віком від 18 до 87 років, 103 чоловіки, віком від 18 до 86 років. А також 13 дівчаток від 18 днів до 17 років та 11 хлопчиків від 7 місяців до 17 років.
До лікарень столиці госпіталізували 33 хворих на коронавірус, а також 126 пацієнтів з підозрою на COVID-19 та пневмоніями.
Одужали минулої доби 1934 людини. Загалом коронавірус подолав 142 201 мешканець столиці.
"Найбільше випадків захворювання виявили в Солом’янському районі – 93, в Святошинському – 56 та в Дніпровському районі – 33 випадки", – зазначив Віталій Кличко.