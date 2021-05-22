"Нафтогаз" вітає рішення Мінфіну США щодо санкцій до компаній, що будують "Північний потік-2"

НАК "Нафтогаз України" висловлює подяку і вітає рішення Міністерства фінансів США в частині впровадження санкцій відносно 4 компаній і 13 судів, які споруджували Nord Stream-2.

Як передає Цензор.НЕТ, про це на своїй сторінці в мережі фейсбук повідомив Директор інтегрованих комунікацій НАК "Нафтогаз України" Максим Білявський.

Зі свого боку, національна акціонерна компанія системно працює над вирішенням національних завдань, що стоять перед нафтогазовою галуззю України.

Наші пріоритети:

1. Ресурси - організація ефективної роботи Укргазвидобування.

2. Інфраструктура - зупинка Північного потоку-2; перенесення точок прийому/передачі газу із західного на східний кордон; розблокування поставок природного газу із країн Центральної Азії; диверсифікація.

3. Ринок - протидія зловживанням; пошук балансу інтересів виробника та споживача; щирий та конструктивний діалог із усіма зацікавленими сторонами.

4. Управління активами - досягнення беззбитковості; мобілізаця та підтримка професіоналів галузі; прозора взаємодія із міжнародними партнерами.

5. Інвестиції - ми робимо все, щоб стати ефективною платформою для міжнародних інвесторів, які мають цінний управлінський досвід. Це особливо важливо для подолання наслідків пандемії, за рахунок відкриття нових робочих місць та збільшення фінансової достатності регіонів.

Перераховані вище цілі, як і зупинка NS2, є базисом енергетичної безпеки України.

Нагадаємо, раніше голова правління НАК "Нафтогаз України" Юрій Вітренко і десятки українських парламентаріїв, представників громадськості звернулися з відкритим листом до США і країн Європи, в якому закликають зберегти санкції проти "Північного потоку-2".

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