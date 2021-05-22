Заблоковано порносайт, посилання на який виявили в підручнику з української мови для 10 класу
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Порносайт, посилання на який знайшов один з користувачів TikTok в підручнику з української мови для десятикласників, заблоковано.
Як передає Цензор.НЕТ, про це на сторінці в фейсбуці повідомив автор підручника, відомий філолог Олександр Авраменко
"Друзі, проблему з посиланням на на порносайт вирішено: його вже заблоковано. Висловлюю вдячність заступникові міністра внутрішніх справ Антонові Геращенку. Цікаво, що я не звертався до Антона Юрійовича, він сам мене знайшов у соцмережі й запопонував допомогу. Моя повага Вам", - написав Авраменко.
Нагадаємо, порносайт в підручнику з української мови для десятикласників видавництва "Грамота" знайшов один з користувачів TikTok. Він опублікував відео, де показав це посилання на сторінці 189. Його повідомлення швидко набрало безліч коментарів і розповсюджень.