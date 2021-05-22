Десять "ключових перемог" Зеленського за два роки роботи опублікувала його команда. СПИСОК
Відповідне повідомлення опубліковано на сторінці команди Зеленського в фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.
Ключові перемоги Володимира Зеленського за два роки на посаді Президента України:
Запуск програми "Велике будівництво". За 2020 рік відбудовано майже 6,5 тис. км автошляхів.
Зростання розміру прожиткового мінімуму до 2 189 грн та мінімальної зарплати до 6 000 грн.
Старт діджиталізації. Україна стала першою державою в світі, де цифрові паспорти прирівняли до паперових.
Боротьба з виведенням коштів в офшори.
Легалізація азартних ігор.
Відкриття ринку землі.
Запровадження народовладдя через референдум.
Запуск іпотек під 7% та програми "Доступні кредити 5-7-9".
Реформа децентралізації рекомендована Євросоюзом як модель для перетворень в інших країнах.
НАТО визнав Україну партнером розширених можливостей.