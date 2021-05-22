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Десять "ключових перемог" Зеленського за два роки роботи опублікувала його команда. СПИСОК

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Десять "ключових перемог" Зеленського за два роки роботи опублікувала його команда. СПИСОК
Команда президента Володимира Зеленського перерахувала 10 ключових перемог за два роки президентства.

Відповідне повідомлення опубліковано на сторінці команди Зеленського в фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.

Ключові перемоги Володимира Зеленського за два роки на посаді Президента України:

Десять ключових перемог Зеленського за два роки роботи опублікувала його команда 02 Запуск програми "Велике будівництво". За 2020 рік відбудовано майже 6,5 тис. км автошляхів.

Десять ключових перемог Зеленського за два роки роботи опублікувала його команда 02 Зростання розміру прожиткового мінімуму до 2 189 грн та мінімальної зарплати до 6 000 грн.

Десять ключових перемог Зеленського за два роки роботи опублікувала його команда 02 Старт діджиталізації. Україна стала першою державою в світі, де цифрові паспорти прирівняли до паперових.

Десять ключових перемог Зеленського за два роки роботи опублікувала його команда 02 Боротьба з виведенням коштів в офшори.

Десять ключових перемог Зеленського за два роки роботи опублікувала його команда 02 Легалізація азартних ігор.

Десять ключових перемог Зеленського за два роки роботи опублікувала його команда 02 Відкриття ринку землі.

Десять ключових перемог Зеленського за два роки роботи опублікувала його команда 02 Запровадження народовладдя через референдум.

Десять ключових перемог Зеленського за два роки роботи опублікувала його команда 02 Запуск іпотек під 7% та програми "Доступні кредити 5-7-9".

Десять ключових перемог Зеленського за два роки роботи опублікувала його команда 02 Реформа децентралізації рекомендована Євросоюзом як модель для перетворень в інших країнах.

Десять ключових перемог Зеленського за два роки роботи опублікувала його команда 02 НАТО визнав Україну партнером розширених можливостей.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський ввів в дію санкції проти ворів у законі і ватажків терористів (оновлено)

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Топ коментарі

  • Вася Шевченко f77d76ba
    Десять "ключевых побед" Зеленского за два года работы опубликовала его команда - Цензор.НЕТ 9751

    ....
  • Galand
    Большая стройка в списке заслуг?? а откуда на неё деньги были взяты, я подзабыл? Ослу дали в руки миллиарды на одно, он решил хайпануть на дорогах... мда
  • Привет
    А теперь сравните этот детЦкий лепет...с безвизом...ассоциацией с ЕС...томосом...снижением ЕСВ в два раза...восстановлением армии...и прочим...
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