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1,7 млрд грн будуть спрямовані на розвиток регіонів у межах відповідної програми соцеконому, - Шмигаль

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1,7 млрд грн будуть спрямовані на розвиток регіонів у межах відповідної програми соцеконому, - Шмигаль
Уряд спрямує 1,7 мільярда гривень на розвиток регіонів у межах відповідної програми соцеконому.

Про це прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомив на своїй сторінці в соціальній мережі "Фейсбук", передає Цензор.НЕТ.

За його словами, кошти насамперед підуть на будівництво шкіл, лікарень і дитячих садків.

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"Буде закуплене нове обладнання в медичні заклади, новий транспорт, буде оновлюватися комунальна інфраструктура та реалізовуватимуться корисні для людей проєкти", - зазначив глава уряду.

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Топ коментарі

  • Дмитро Черних 794bd8a2
    Імітація бурхливої державної діяльності триває !!!))))
  • Привет
    Интересно в каком офшоре осядут эти деньги...в катарском или оманском...???
  • Bandera Rosa
    Интересней, откуда эти деньги перенаправят, Зин?
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