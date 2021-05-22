Глава Приморського суду Одеси Кічмаренко заявив, що по вікнах його кабінету стріляли невідомі. ДОКУМЕНТ

Глава Приморського суду Одеси Сергій Кічмаренко заявив, що невідомі стріляли по вікнах в його кабінеті з невідомої зброї.

Відповідне повідомлення судді опубліковано на сайті Вищої ради правосуддя, передає Цензор.НЕТ.

За словами Кічмаренка, 17 травня він зайшов в свій робочий кабінет і зауважив, що одне з чотирьох вікон, розташоване в безпосередній близькості від робочого столу, простріляне з невідомої зброї.

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"Виходячи з характеру пошкодження скла, траєкторія польоту кулі була спрямована чітко по мені", - зазначає суддя.

Кічмаренко пов'язує інцидент зі своєю службовою діяльністю, а також з перебуванням в його провадженні низик резонансних кримінальних справ.

Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, 23 лютого Приморський районний суд Одеси визнав одеського активіста Сергія Стерненка винним у викраденні людини та засудив його до 7 років і 3 місяців позбавлення волі і конфіскації половини майна. Вирок виніс суддя Попревич - уродженець Донецька, що раніше встановив біля свого будинку величезні бюсти Леніна і Сталіна.

9 квітня Одеська апеляційний суд змінив запобіжний захід Сергію Стерненку і Руслану Демчуку - їх відправили під цілодобовий домашній арешт.