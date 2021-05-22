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Глава Приморського суду Одеси Кічмаренко заявив, що по вікнах його кабінету стріляли невідомі. ДОКУМЕНТ

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Глава Приморського суду Одеси Кічмаренко заявив, що по вікнах його кабінету стріляли невідомі. ДОКУМЕНТ
Глава Приморського суду Одеси Сергій Кічмаренко заявив, що невідомі стріляли по вікнах в його кабінеті з невідомої зброї.

Відповідне повідомлення судді опубліковано на сайті Вищої ради правосуддя, передає Цензор.НЕТ.

За словами Кічмаренка, 17 травня він зайшов в свій робочий кабінет і зауважив, що одне з чотирьох вікон, розташоване в безпосередній близькості від робочого столу, простріляне з невідомої зброї.

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"Виходячи з характеру пошкодження скла, траєкторія польоту кулі була спрямована чітко по мені", - зазначає суддя.

Кічмаренко пов'язує інцидент зі своєю службовою діяльністю, а також з перебуванням в його провадженні низик резонансних кримінальних справ.

Глава Приморського суду Одеси Кічмаренко заявив, що по вікнах його кабінету стріляли невідомі 01

Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, 23 лютого Приморський районний суд Одеси визнав одеського активіста Сергія Стерненка винним у викраденні людини та засудив його до 7 років і 3 місяців позбавлення волі і конфіскації половини майна. Вирок виніс суддя Попревич - уродженець Донецька, що раніше встановив біля свого будинку величезні бюсти Леніна і Сталіна.

9 квітня Одеська апеляційний суд змінив запобіжний захід Сергію Стерненку і Руслану Демчуку - їх відправили під цілодобовий домашній арешт.

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Топ коментарі

  • ТутАхламон
    судьям верить-себе не доверять.Это каста редких ****...в первые в очереди на гиляку.даже политикам придется подождать своей очереди.
  • Anatoliy Panchenko 93ebb138
    Жаль что не попали.
  • joo jek
    кому он нужен?он же придурок.
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