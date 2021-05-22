Глава Приморського суду Одеси Кічмаренко заявив, що по вікнах його кабінету стріляли невідомі. ДОКУМЕНТ
Відповідне повідомлення судді опубліковано на сайті Вищої ради правосуддя, передає Цензор.НЕТ.
За словами Кічмаренка, 17 травня він зайшов в свій робочий кабінет і зауважив, що одне з чотирьох вікон, розташоване в безпосередній близькості від робочого столу, простріляне з невідомої зброї.
"Виходячи з характеру пошкодження скла, траєкторія польоту кулі була спрямована чітко по мені", - зазначає суддя.
Кічмаренко пов'язує інцидент зі своєю службовою діяльністю, а також з перебуванням в його провадженні низик резонансних кримінальних справ.
Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, 23 лютого Приморський районний суд Одеси визнав одеського активіста Сергія Стерненка винним у викраденні людини та засудив його до 7 років і 3 місяців позбавлення волі і конфіскації половини майна. Вирок виніс суддя Попревич - уродженець Донецька, що раніше встановив біля свого будинку величезні бюсти Леніна і Сталіна.
9 квітня Одеська апеляційний суд змінив запобіжний захід Сергію Стерненку і Руслану Демчуку - їх відправили під цілодобовий домашній арешт.