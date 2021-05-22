Євросоюз може почати робити заяви від імені 26 країн-учасниць через часті вето Угорщини, - ЗМІ

Через численні вето з боку Угорщини Європейський Союз може бути змушений почати робити заяви тільки від 26 країн-учасниць, а не від 27.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на ZN.UA, про це повідомляє Euractiv.

Один з дипломатів зауважив, що інші країни блоку не задоволені такою поведінкою Угорщини. Проте ця ситуація не є новою.

За словами євродепутата, в минулому члени ЄС часто створювали перешкоди в інших контекстах. Зокрема, так було, коли Нідерланди заблокували ратифікацію Угоди про асоціацію з Україною. Але згодом в Амстердамі доклали зусиль для розв'язання цієї ситуації.

"Більшість країн-членів, у яких є проблема, шукають способи її вирішення. Ми не бачили цього в Угорщини. Ми послідовно погоджуємося з дуже важливих міжнародних питань 26 країнами і не можемо погодитися з 27. Це недобре. Можливість робити заяви від 26 країн, безумовно, є, але це не бажано", - сказав він.

На думку депутата, наразі немає особливого значення те, підтримають, наприклад, декларацію ЄС по Гонконгу 26 країн, чи 27.

"Це не послабить ЄС в глобальному масштабі. Але це суперечить духу ЄС. Ми намагаємося враховувати погляди країн з окремими проблемами, але ми очікуємо, що ці окремі держави прийдуть з конструктивними ідеями для вирішення проблеми, і я хотів би бачити більше від Будапешта", - сказав він.

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Нагадаємо, у квітні Угорщина заблокувала заяву ЄС, де містилася критика щодо закону про безпеку Гонконгу. А 18 травня країна не долучилася до решти 26 країн-членів блоку, глави МЗС яких закликали припинити ізраїльсько-палестинський конфлікт.

Останнє вето було накладене учора. Воно стосувалося схвалення угоди ЄС про торгівлю і розвитку з країнами Африки, Карибського басейну і Тихого океану. В країні відмову аргументували тим, що це рішення може призвести до збільшення кількості мігрантів у Європі.