"Хтось хотів на чолі столиці на 100% свою людину", - Кличко про посаду глави КМДА
Як передає Цензор.НЕТ, про це він заявив в ефірі ток-шоу Савіка Шустера.
"Представники тієї чи іншої політичної сили хотіли 100% мати свою людину на посаді. Але є на 100% людина, залежна виключно від киян. Люди вибирають мера, він несе відповідальність, і тільки кияни можуть зняти цю людину з цієї посади", - підкреслив Кличко.
Він зазначив, що атака на столичну владу може нашкодити країні.
"Я розумію, що комусь не подобається, що серцем України керує не якась політична сила, а самостійна людина, на яку впливати неможливо. Я з вдячністю ставлюся до критики. Але коли йде робота на моє знищення, це може допомогти тим, хто хоче розвалити країну", - резюмував Кличко
Нагадаємо, під час недавньої пресконференції президент Зеленський прокоментував обшуки в КМДА, які Кличко пов'язує з політичним тиском. "Мій глава Офісу не бере хабарів, тому ми не конкуренти", - заявив Зеленський.