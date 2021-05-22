"Хтось хотів на чолі столиці на 100% свою людину", - Кличко про посаду глави КМДА

Лідер "УДАРу", мер Києва Віталій Кличко вважає, що погрози звільнення з посади глави КМДА пов'язані з тим, що хтось хоче контролювати мера столиці.

Як передає Цензор.НЕТ, про це він заявив в ефірі ток-шоу Савіка Шустера.

"Представники тієї чи іншої політичної сили хотіли 100% мати свою людину на посаді. Але є на 100% людина, залежна виключно від киян. Люди вибирають мера, він несе відповідальність, і тільки кияни можуть зняти цю людину з цієї посади", - підкреслив Кличко.

Також читайте: Кличко відповів Зеленському: "Я думав, що у нас спільні вороги"

Він зазначив, що атака на столичну владу може нашкодити країні.

"Я розумію, що комусь не подобається, що серцем України керує не якась політична сила, а самостійна людина, на яку впливати неможливо. Я з вдячністю ставлюся до критики. Але коли йде робота на моє знищення, це може допомогти тим, хто хоче розвалити країну", - резюмував Кличко

Також читайте: Через невиконання Кабміном узятих на себе зобов'язань вся країна залишиться без гарячої води та опалення, - Кличко

Нагадаємо, під час недавньої пресконференції президент Зеленський прокоментував обшуки в КМДА, які Кличко пов'язує з політичним тиском. "Мій глава Офісу не бере хабарів, тому ми не конкуренти", - заявив Зеленський.