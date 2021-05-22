Воїна Об'єднаних сил важко поранено на Донбасі, ворог відкривав вогонь 8 разів, - пресцентр
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Об'єднаних сил.
Уточнюється, що поблизу Пісків окупанти двічі відкривали вогонь із мінометів 120-го і 82-го калібрів, а також великокаліберних кулеметів.
Неподалік Водяного ворог двічі застосував у напрямку позицій ЗСУ ручні протитанкові і підствольні гранатомети.
У районі Причепилівки ворог відкривав вогонь із гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.
У передмісті селища Південне найманці двічі здійснили обстріл зі станкових протитанкових і автоматичних станкових гранатометів, а біля Мар'їнки - зі стрілецької зброї.
"Унаслідок ворожого снайперського вогню один український військовослужбовець зазнав поранення. Захисника оперативно доставили в лікувальний заклад, де йому надають необхідну медичну допомогу. Стан здоров'я воїна важкий", - підкреслюють у пресцентрі.
На обстріли противника українські захисники відкривали вогонь у відповідь.
Про дії збройних формувань Російської Федерації та її найманців повідомлено представникам ОБСЄ.
Крім того, піротехнічні розрахунки ДСНС розмінували 12 гектарів території і передали на знищення 63 вибухонебезпечні предмети.