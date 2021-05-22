В окупованому Криму два льотчики катапультувалися із Су-30СМ, що стояв на землі

Напередодні на військовому аеродромі в окупованих Саках сталася надзвичайна подія, через яку два льотчики були змушені катапультуватися із Су-30СМ, що стоїть на землі.

За даними російського інформагентства ТАСС, обидва члени екіпажу живі, постраждав технічний працівник, передає Цензор.НЕТ.

"У п'ятницю о 18:50 на аеродромі Саки в Криму під час підготовки до вильоту відбулося катапультування льотчиків із Су-30СМ. Обидва льотчики живі. Технік літака зазнав опіків", - повідомило виданню джерело в силових структурах.

Інформацію про позаштатне спрацювання системи катапультування на літаку підтвердили російському Інтерфаксу в Південному військовому окрузі Міноборони РФ.

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"21 травня під час підготовки до планового польоту літака Су-30СМ на аеродромі Саки сталося нештатне спрацювання системи катапультування. Унаслідок катапультування ніхто не постраждав. Обидва льотчики живі", - повідомили в пресслужбі округу.

Су-30 - російський двомісний багатоцільовий важкий винищувач, його модифікацією є Су-30СМ.

У ТАСС зазначили, що з 2012 року до травня 2018 року в Повітряно-космічні сили Росії було передано 84 Су-30СМ, морській авіації ВМФ Росії - 20 літаків. Су-30СМ був прийнятий на озброєння ЗС Росії розпорядженням президента Росії від 12 січня 2018 року.

Навчально-тренувальний комплекс "Нитка" в окупованих Саках зараз використовується для підготовки льотного складу палубної авіації РФ. Аеродромом розпоряджається Міноборони Росії. З 2014 року там дислокується російський 43-й окремий морський штурмовий авіаційний полк.