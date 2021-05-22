Іран не визнає рішення суду Канади щодо катастрофи літака МАУ, - прессекретар МЗС Хатібзаде

Іран відмовляється визнавати рішення Вищого суду Канади, який назвав збиття літака Boeing-737 авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України" під Тегераном у 2020 році "актом тероризму".

Про це заявив прессекретар МЗС Ірану Саід Хатібзаде, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Deutsche Welle.

В іранському МЗС зазначили, що у канадського суду немає юрисдикції приймати рішення про відшкодування жертвам авіакатастрофи, оскільки вона сталася за межами Канади. Також, за його словами, рішення суду "не базується на свідченнях очевидців".

Нагадаємо, літак Boeing-737 авіакомпанії МАУ, який мав здійснити рейс PS752 за маршрутом Тегеран-Київ, розбився 8 січня 2020 року після зльоту з тегеранського аеропорту ім. Імама Хомейні. На борту перебували 168 пасажирів і 9 членів екіпажу, всі вони загинули. Більшість загиблих в авіакатастрофі - громадяни Канади та Ірану.

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ранці 11 січня Іран визнав, що літак українських авіаліній був збитий помилково іранськими військовими.

ЗМІ повідомляли, що Іран схиляє Україну до підписання меморандуму про взаєморозуміння. У ньому нашій країні пропонується визнати те, що трапилося, "людською помилкою" і відмовитися від судових позовів в обмін на виплату компенсації та оприлюднення даних чорних скриньок.

Розшифровка чорних скриньок літака авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України", збитого в Ірані в січні, підтвердила, що лайнер впав унаслідок влучання в нього ракети, а також, що на той момент він був справним.

У лютому 2021 року канадські ЗМІ повідомили, що секретний запис з Ірану вказує, що влучання ракети в літак МАУ могло бути навмисним.

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В Ірані заявили, що військова прокуратура завершила розслідування, готується обвинувальний акт, справу найближчим часом передадуть до суду.

21 травня стало відомо, що Вищий суд Онтаріо дійшов висновку, що два ракетні удари по українському літаку невдовзі після зльоту з аеропорту столиці Ірану Тегерану 8 січня року 2020 "були навмисними".