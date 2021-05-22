Румунія планує передати Україні партію COVID-вакцини наприкінці травня, - Боднар

Румунія передасть Україні партію AstraZeneca. Крім того, актуальним залишається і питання перепродажу 1,2 млн доз вакцини Польщею.

Про це в інтерв'ю Укрінформу повідомив заступник глави української дипломатії Василь Боднар, передає Цензор.НЕТ.

"Наприкінці травня в межах гуманітарної допомоги Румунія планує передати Україні партію вакцини проти коронавірусу", - повідомив Боднар.

Український дипломат також зазначив, що актуальним залишається і питання перепродажу Польщею Україні 1,2 млн доз вакцини AstraZeneca.

Читайте також: Ще 500 тис. доз вакцини CoronaVac/Sinovac пройшли лабконтроль і з 24 травня їх почнуть розвозити по регіонах, - МОЗ

"Це питання залишається актуальним і є готовність його виконати. Можливо, передача відбуватиметься частинами", - зазначив Боднар.

Він підкреслив, що Польща упродовж певного періоду недоодержувала вакцину від постачальників для забезпечення внутрішніх потреб і вона не відмовляється від обіцянки надати Україні вакцину.

Нагадаємо, уряд Румунії передасть Україні та Молдові по 100 тис. доз вакцини проти коронавірусу AstraZeneca.