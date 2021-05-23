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Законопроєкт про медіа допрацюють до кінця травня, - "слуга народу" Потураєв

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Законопроєкт про медіа допрацюють до кінця травня, - "слуга народу" Потураєв
Народні депутати планують доопрацювати законопроєкт про медіа до кінця травня.

Про це повідомив член парламентської фракції "Слуга народу" і голова комітету Ради з питань гуманітарної та інформаційної політики Микита Потураєв в інтерв'ю Радіо Свобода, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначив ведучий,  наприкінці квітня Потураєв розповідав, що законопроєкт на фінальному етапі, і його мають завершити до середини травня.

"Трохи не встигаємо. Думаю, що до кінця травня закінчимо", - сказав Потураєв.

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Ведучий зазначив, що, за даними Національної спілки журналістів України, не схвалюють цей текст законопроєкту 85% редакторів газет.

"Ми вели діалог із журналістами. Я вважаю, що значною кількістю членів НСЖУ просто маніпулюють. І ми вели аж такий діалог, що жоден закон в Україні не проходив через такі обмеження", - заявив Потураєв.

Нагадаємо, 28 грудня 2019 року народні депутати від "Слуги народу" і "За майбутнє" подали до Верховної Ради законопроєкт 2693 про медіа. Ініціаторами законопроєкту стали 10 нардепів від "Слуги народу" та 1 з депутатської групи "За майбутнє", зокрема від "СН" екскерівник каналу "1+1", що належить олігархові Ігорю Коломойському, а нині глава комітету Ради з питань гуманітарної та інформаційної політики Олександр Ткаченко.

19 травня 2020 року Верховна Рада відправила законопроєкт про медіа на повторне перше читання.

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1 липня комітет Верховної Ради з питань гуманітарної та інформаційної політики рекомендував парламенту прийняти за основу доопрацьований законопроєкт про медіа попри заклики громадських організацій і журналістів відхилити його.

У травні 2021 року Національна спілка журналістів України закликала Верховну Раду зняти з розгляду законопроєкт "Про медіа" і направити його до Венеціанської комісії Ради Європи для аналізу на відповідність європейським стандартам і зобов'язанням України перед ЄС.

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Топ коментарі

  • Ан Мур
    За відсутність реформ (в т.ч. в медіасфері, і не тільки), бубочці і д'єрмаку вже почало "прилітати". Зокрема, колишній генпрокурор України Руслан Рябошапка (про звязки якого з фондом Сороса, а також з держдепом США, в першу чергу з "віслюками", свого часу не говорив хіба що лінивий), в інтерв'ю YouTube-каналу "Є питання" висловив думку (читай - попереджає), що проти команди президента України Володимира Зеленського можуть запровадити санкції за прикладом "Акту Магнітського" через небажання української влади проводити реформи; в першу чергу, у судовій сфері.

    Він стверджує, що за блокування реформ і небажання їх запроваджувати до нинішніх українських високопосадовців можуть застосувати санкції, аналогічні тим, які застосували США та ряд країн Європи щодо російських посадовців, причетних до корупції та порушення прав людини (їм заборонили в'їзд до західних країн та наклали арешт на їхні активи за кордоном).
    "Можуть бути санкції щодо оточення президента: за те, що вони блокують проведення реформ і фактично блокують розвиток країни. Є закон, який називається "Акт Магнітського", прийнятий у Сполучених Штатах. Схожий закон є вже в інших країнах, Великій Британії, мені здається, навіть, у Франції щось подібне ухвалено. Якщо такий закон і санкційний механізм буде прийнято і буде застосовано щодо українських чиновників, мені здається, це може бути хорошим стимулом для того, щоб вони діяли не у власних інтересах, а в інтересах українців", - зазначив Рябошапка.
    За словами Рябошапки, варіант запровадження подібних санкцій проти українських посадовців вже обговорюється.
    "Ця дискусія ведеться (з міжнародниками, - ред.), вже зараз: і про те, що такий закон може бути, і про те, що такий закон потрібен Україні", - наголосив колишній генпрокурор.
    "Якщо люди з Офісу президента не хочуть реформ і озираються на Москву, розповідають, що це зовнішній вплив, коли мова йде про міжнародних експертів, то нехай тоді ці люди їздять відпочивати на Валдай чи на Ангару, а не їздять у Францію чи Італію відпочивати. Принаймні, таким чином можна було б стимулювати бажання цих людей працювати в інтересах не Москви, а українців", - додав він.Детальніше - за лінком "Проти команди Зеленського можуть запровадити санкції за прикладом «Акту Магнітського»"
  • Arkady Korshun
    косоворотные бабадакали, ехайте навсегда
  • Super Gut
    В новом законе, от тех кто дорвался до власти благодаря фейкам, будет запрет на критику власти.
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