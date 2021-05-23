Законопроєкт про медіа допрацюють до кінця травня, - "слуга народу" Потураєв

Народні депутати планують доопрацювати законопроєкт про медіа до кінця травня.

Про це повідомив член парламентської фракції "Слуга народу" і голова комітету Ради з питань гуманітарної та інформаційної політики Микита Потураєв в інтерв'ю Радіо Свобода, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначив ведучий, наприкінці квітня Потураєв розповідав, що законопроєкт на фінальному етапі, і його мають завершити до середини травня.

"Трохи не встигаємо. Думаю, що до кінця травня закінчимо", - сказав Потураєв.

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Ведучий зазначив, що, за даними Національної спілки журналістів України, не схвалюють цей текст законопроєкту 85% редакторів газет.

"Ми вели діалог із журналістами. Я вважаю, що значною кількістю членів НСЖУ просто маніпулюють. І ми вели аж такий діалог, що жоден закон в Україні не проходив через такі обмеження", - заявив Потураєв.

Нагадаємо, 28 грудня 2019 року народні депутати від "Слуги народу" і "За майбутнє" подали до Верховної Ради законопроєкт 2693 про медіа. Ініціаторами законопроєкту стали 10 нардепів від "Слуги народу" та 1 з депутатської групи "За майбутнє", зокрема від "СН" екскерівник каналу "1+1", що належить олігархові Ігорю Коломойському, а нині глава комітету Ради з питань гуманітарної та інформаційної політики Олександр Ткаченко.

19 травня 2020 року Верховна Рада відправила законопроєкт про медіа на повторне перше читання.

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1 липня комітет Верховної Ради з питань гуманітарної та інформаційної політики рекомендував парламенту прийняти за основу доопрацьований законопроєкт про медіа попри заклики громадських організацій і журналістів відхилити його.

У травні 2021 року Національна спілка журналістів України закликала Верховну Раду зняти з розгляду законопроєкт "Про медіа" і направити його до Венеціанської комісії Ради Європи для аналізу на відповідність європейським стандартам і зобов'язанням України перед ЄС.