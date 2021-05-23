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Одна людина загинула, п'ятеро зазнали травм через падіння повітряної кулі на Хмельниччині, - поліція

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Одна людина загинула, п'ятеро зазнали травм через падіння повітряної кулі на Хмельниччині, - поліція
Увечері 22 травня біля села Кульчіївці Кам'янець-Подільського району Хмельницької області впала повітряна куля.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу поліції області.

Правоохоронці уточнили, що на борту повітряної кулі перебували пілот і п'ятеро пасажирів - жителі Хмельницького і Кам'янець-Подільського.

"Одна людина загинула, ще п'ятеро осіб, серед яких і пілот, зазнали травм різного ступеня тяжкості", - сказано в повідомленні.

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Слідчі Кам'янець-Подільського районного управління поліції почали досудове розслідування за ч.3 ст. 281 (порушення правил повітряних польотів) КК України.

Одна людина загинула, пятеро зазнали травм через падіння повітряної кулі на Хмельниччині, - поліція 01

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Топ коментарі

  • Максім ХОЙ 07fb0949
    незнаю як хто а я би в житті не полетів,очкую і не довіряю технологиям ХІХ століття
  • Viktor Zotov
    сбой бортовой электроники
  • Skomoroh
    Не знаю що сталось... Але щоб впала куля, це потрібно ще постаратись...
    Або щоб відірвалась гондола, або просто пошматувати кулю...
    Скоріше всього використовувалась куля, що значно перевищила ресурс експлуатації....
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