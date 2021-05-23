Україна посіла п'яте місце на Євробаченні-2021. ВIДЕО

У Роттердамі на арені Ahoy завершився фінал міжнародного пісенного конкурсу "Євробачення". Переможцями конкурсу стали виконавці з Італії.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Україну на Євробаченні представиd гурт Go_А з піснею "Shum". Від журі виконавці отримали 97 балів, 267 їм додали глядачі.





Як зазначив коментатор Євробачення Тимур Мірошниченко, вперше наша країна представила пісню повністю українською мовою.

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Гурт з Італії Måneskin набрав 524 бали: 206 від національних журі і 318 від глядачів.

На другому місці - Франція (499 балів), на третьому - Швейцарія (432 бали), на четвертому - Ісландія (378 балів).

Нагадаємо, Євробачення-2021 відбувалось із 18 до 22 травня у Роттердамі. Нідерланди отримали право проводити конкурс після перемоги представника своєї країни Дункана Лоуренса у 2019 році.

У конкурсі беруть участь представники 39 країн, але не всі змогли приїхати в Роттердам.

У фінал автоматично потрапили шість країн-засновниць Євробачення: Велика Британія, Італія, Франція, Іспанія і Німеччина, а також Нідерланди, як країна, що проводить конкурс. Загалом у фіналі виступили представники 26 країн, 20 із яких вибрали у двох півфіналах.

За результатами голосування в першому півфіналі Євробачення-2021 до фіналу потрапили: Норвегія, Ізраїль, Росія, Азербайджан, Мальта, Литва, Кіпр, Швеція, Бельгія та Україна. Фаворитами другого півфіналу стали Албанія, Сербія, Болгарія, Молдова, Португалія, Ісландія, Сан-Марино, Швейцарія, Греція і Фінляндія.

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