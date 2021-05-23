США сподіваються на продовження співпраці з Україною на морі, - посольство
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Вашингтон підтримує продовження співпраці з Україною на морі.
Про це йдеться в повідомленні посольства США в Україні з нагоди Національного дня мореплавання, який у Сполучених Штатах відзначають 22 травня, передає Цензор.НЕТ із посиланням на твітер диппредставництва.
"Ми хочемо згадати недавній візит катера берегової охорони США "Гамільтон" в Одесу і сподіваємося на продовження міцного партнерства між ВМС і морською охороною США та України", - йдеться в заяві дипмісії.