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США сподіваються на продовження співпраці з Україною на морі, - посольство

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США сподіваються на продовження співпраці з Україною на морі, - посольство
Вашингтон підтримує продовження співпраці з Україною на морі.

Про це йдеться в повідомленні посольства США в Україні з нагоди Національного дня мореплавання, який у Сполучених Штатах відзначають 22 травня, передає Цензор.НЕТ із посиланням на твітер диппредставництва.

"Ми хочемо згадати недавній візит катера берегової охорони США "Гамільтон" в Одесу і сподіваємося на продовження міцного партнерства між ВМС і морською охороною США та України", - йдеться в заяві дипмісії.

США сподіваються на продовження співпраці з Україною на морі, - посольство 01

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Топ коментарі

  • klhlhhhhhhhhhhhkf
    Завжди раді Вас бачити! Ласкаво просимо!
  • Arkady Korshun
    говноклоун членограй в косоворотке надеется депортировать
    белоруса активиста , каторого мусорская аваковская падаль
    приняла около посольства бульбенфюрера
    ....
    Зеленский подонок и проходимец
  • Arkady Korshun
    какие мрази этот говёный флаг запустили ?
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