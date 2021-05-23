ПФ у червні проведе перерахунок виплат пенсіонерам, які працюють, - представниця Пенсійного фонду Дзядевич

Пенсіонерам, які працюють, цього року перерахунок пенсій проведуть у червні, хоча раніше це робили у квітні. Водночас пенсіонери можуть заднім числом отримати доплати за квітень і травень.

Про це розповіла в ефірі програми "Зворотній зв'язок" на телеканалі "Україна 24" начальниця Головного управління Пенсійного фонду в Києві Лариса Дзядевич, інформує Цензор.НЕТ.

"З 1 квітня без додаткового звернення Пенсійний фонд проводить перерахунок пенсій тим пенсіонерам, які на 1 березня року, в який проводиться перерахунок пенсій, набули таке право, а саме: якщо особа після призначення пенсії пропрацювала 24 місяці або якщо період страхового стажу був меншим, але минуло не менше 2 років. З 1 квітня 2021 року їм буде зроблено автоматичний перерахунок пенсій", - пояснила представниця Пенсійного фонду.

Як повідомила Дзядевич, щороку органи Пенсійного фонду такий перерахунок проводили з 1 квітня, але цього року ситуація дещо змінилася.

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"Це пов'язано зі змінами в Податковому кодексі та в законі про збір й облік єдиного внеску на загальнообов'язкове пенсійне страхування. Цього року така звітність подається щоквартально, а не щомісяця. Пенсійний фонд, що обробляє такі документи, обов'язково проведе перерахунок пенсій, люди в червні отримають свої доплати за квітень і травень, і особисто звертатися до органів Пенсійного фонду не потрібно", - уточнила вона.