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ПФ у червні проведе перерахунок виплат пенсіонерам, які працюють, - представниця Пенсійного фонду Дзядевич

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ПФ у червні проведе перерахунок виплат пенсіонерам, які працюють, - представниця Пенсійного фонду Дзядевич
Пенсіонерам, які працюють, цього року перерахунок пенсій проведуть у червні, хоча раніше це робили у квітні. Водночас пенсіонери можуть заднім числом отримати доплати за квітень і травень.

Про це розповіла в ефірі програми "Зворотній зв'язок" на телеканалі "Україна 24" начальниця Головного управління Пенсійного фонду в Києві Лариса Дзядевич, інформує Цензор.НЕТ.

"З 1 квітня без додаткового звернення Пенсійний фонд проводить перерахунок пенсій тим пенсіонерам, які на 1 березня року, в який проводиться перерахунок пенсій, набули таке право, а саме: якщо особа після призначення пенсії пропрацювала 24 місяці або якщо період страхового стажу був меншим, але минуло не менше 2 років. З 1 квітня 2021 року їм буде зроблено автоматичний перерахунок пенсій", - пояснила представниця Пенсійного фонду.

Як повідомила Дзядевич, щороку органи Пенсійного фонду такий перерахунок проводили з 1 квітня, але цього року ситуація дещо змінилася.

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"Це пов'язано зі змінами в Податковому кодексі та в законі про збір й облік єдиного внеску на загальнообов'язкове пенсійне страхування. Цього року така звітність подається щоквартально, а не щомісяця. Пенсійний фонд, що обробляє такі документи, обов'язково проведе перерахунок пенсій, люди в червні отримають свої доплати за квітень і травень, і особисто звертатися до органів Пенсійного фонду не потрібно", - уточнила вона.

Топ коментарі

  • Voc Vox
    Кінець епохи бідності - Це коли ти в 2019 році отримуєш 9600 гривень соцдопомоги, а в 2021 ти вже нардеп і приходиш в ВР з сумочкою за 4700 $Травень 22, 2021 editor7ПФ в июне проведет перерасчет выплат работающим пенсионерам, - представитель Фонда Дзядевич - Цензор.НЕТ 9369Как выглядит конец эпохи бедности? Это когда ты в 2019 году получаешь 9600 гривен соцпомощи, а в 2021 ты уже нардеп и приходишь в ВР с сумочкой за 4700$. Так произошло и в жизни нардепа от фракции "Слуга народа" Ольги Савченко. Теперь мы все с интересом послушаем о том, что это подделка купленная на Троещинском рынке. Или это подарок. Но пока не задекларированный. Или она биткоины продала. А купила их, когда они были ещё по 20$. Но о том, что в их фракции платят деньги в конвертах мы не услышим. Видимо они стесняются. Как потомки Альхенов. В общем, можно идти за попкорном.
    И эта… не завидуйте. )))
  • Привет
    В 2019-м зеленое стадо индексацию пенсий за два месяца март-апрель украло...и глазом не моргнуло...украдет и сейчас..
  • Super Gut
    Опять зебилы добавят пенсам по 5 гривен и будут это пиарить как победу?
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