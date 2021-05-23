Від початку доби найманці РФ на Донбасі двічі порушили режим тиші, бойових втрат немає, - штаб

Від початку поточної доби російські найманці на Донбасі двічі відкривали вогонь по українських позиціях біля Гранітного і Світлодарська. За минулу добу зафіксовано 12 обстрілів.

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні пресцентру штабу ООС.

"Станом на 7:00 23 травня зафіксовано 2 порушення режиму припинення вогню. Зокрема, поблизу селища Гранітне ворог застосував великокаліберні кулемети і станкові протитанкові гранатомети, а біля Світлодарська - ще й автоматичні станкові гранатомети. Бойових втрат унаслідок ворожого вогню немає", - сказано в ранковому зведенні штабу.

Також повідомляється про 12 порушеннь режиму припинення вогню противником за минулу добу. Російські найманці використовували міномети 120-го і 82-го калібрів, ручні протитанкові і підствольні гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети і стрілецьку зброю.

Зазначається, що з мінометів 120-го калібру противник здійснив обстріл цивільної інфраструктури населеного пункту Піски. Унаслідок влучання міни був пошкоджений приватний будинок, жителю якого дивом вдалося врятуватися.

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