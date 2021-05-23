В Італії хочуть оскаржити виправдувальний вирок Марківу

Касаційний суд Італії отримав до розгляду апеляційні скарги на рішення Апеляційного суду Мілану виправдати воїна Національної гвардії України Віталія Марківа.

Як передає Цензор.НЕТ, про це в суботу, 22 травня, повідомив голова Християнського товариства українців в Італії Олесь Городецький на своїй сторінці у фейсбуці.

За його інформацією, найближчим часом очікується розгляд справи в Касаційному суді - найвищій судовій інстанції Італії.

"Попереду - касаційний процес і юридичні баталії", - написав Городецький.

Відомо, що скарги подали Генеральна прокуратура Мілану та родина Роккеллі.

"На жаль, трагедія, що трапилася із журналістами, які були хорошими людьми, професіоналами і друзями України, продовжує використовуватися в антиукраїнському наративі абсолютно маніпулятивної та неправдивої версії тих подій з однією метою - дикредитувати Україну і її військових. І це жодним чином не можна назвати "пошуком правди і справедливості" для загиблих", - написав Городецький.

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Нагадаємо, 12 липня 2019 року італійський суд визнав військовослужбовця Національної гвардії України Віталія Марківа винним у смерті італійського журналіста Андреа Роккеллі у 2014 році на Донбасі. Марківа засуджено до ув'язнення терміном 24 роки. Сторона обвинувачення просила визнати Віталія Марківа винним і засудити його до 17 років ув'язнення. Адвокати Марківа вимагали звільнення українця через нестачу доказів. 3 листопада 2020 року Марківа виправдано апеляційним судом Мілану.

11 грудня суд у Російській Федерації санкціонував заочний арешт військовослужбовця Нацгвардії України Віталія Марківа.

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