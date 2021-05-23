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За добу проти COVID-19 в Україні вакциновано 3503 людини, загалом - 1 052 814, - МОЗ

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За добу проти COVID-19 в Україні вакциновано 3503 людини, загалом - 1 052 814, - МОЗ
За суботу, 22 травня, в Україні ще 3503 людини отримали щеплення проти коронавірусу COVID-19.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на дані Міністерства охорони здоров'я.

Першу дозу отримали 1022 людини, повністю імунізовано 2481 людину.

Упродовж доби працювали 89 мобільних бригад і 144 пункти щеплення.

Від початку вакцинальної кампанії щеплено вже 978 033 людини, з них отримали 1 дозу 978 031 особа, повністю імунізовані (отримали 2 дози) 74 783 особи.

Загалом зроблено 1 052 814 щеплень.

Станом на 22 травня в лист очікування вакцинації проти COVID-19 записалися 582 285 українців.

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Топ коментарі

  • Super Gut
    Еще три года назад, зебилов пугали "доктором смерть" показывая на Уляну Супрун. Но дорвавшись к власти, квартал95 привел в минздрав действительно доктора смерть: 40тыс смертей за один год то ковида, уничтоженая медицина и полное отсутствие вакцинации нормальной вакциной. Зато плять зебилам смешно
  • мойша одесский
    Такими темпами, глядишь, и в 2034 году рапортуют об успешной вакцинации половины населения Украины!
  • Super Gut
    косовороточник не говорил до 24 августа, какого года. Думаю к 34-м как раз справятся.
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