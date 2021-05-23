За добу проти COVID-19 в Україні вакциновано 3503 людини, загалом - 1 052 814, - МОЗ

За суботу, 22 травня, в Україні ще 3503 людини отримали щеплення проти коронавірусу COVID-19.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на дані Міністерства охорони здоров'я.

Першу дозу отримали 1022 людини, повністю імунізовано 2481 людину.

Упродовж доби працювали 89 мобільних бригад і 144 пункти щеплення.

Від початку вакцинальної кампанії щеплено вже 978 033 людини, з них отримали 1 дозу 978 031 особа, повністю імунізовані (отримали 2 дози) 74 783 особи.

Загалом зроблено 1 052 814 щеплень.

Станом на 22 травня в лист очікування вакцинації проти COVID-19 записалися 582 285 українців.

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