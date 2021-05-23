Росія - головна загроза безпеці Великої Британії, - міністр оборони Воллес
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це заявив в інтерв'ю виданню The Telegraph британський міністр оборони Бен Воллес.
На його думку, про це свідчить активність російських військових кораблів поблизу морських кордонів Великої Британії.
"Нас регулярно відвідують цікаві російські кораблі, і зараз нас відвідують кілька російських військових кораблів", - сказав міністр.
Він додав: "Ми пробували деескалацію, ми пробували різні методи, але наразі, поки Росія не змінить свого ставлення, досить важко зрозуміти, до чого ми дійдемо".
Росія, за словами Воллеса, недавно провела "низку операцій, навмисно спрямованих проти Великої Британії", особливо це спостерігалося наприкінці минулого року, коли дев'ять російських кораблів було помічено у водах навколо Великої Британії.
Видання пише, що з 2013 року Велика Британія зафіксувала щонайменше 150 випадків появи поблизу її берегів сил російського Військово-морського флоту, причому британські ВМС направляли свої кораблі для перехоплення або спостереження за переміщеннями російських.