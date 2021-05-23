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Мінекономіки зобов'язало АЗС встановити ціни на бензин нижче 30 грн

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Мінекономіки зобов'язало АЗС встановити ціни на бензин нижче 30 грн
Міністерство економіки України оприлюднило нові розрахунки середньої вартості бензину і дизельного палива, від якої автозаправні станції можуть встановлювати свою націнку.

Як передає Цензор.НЕТ, про це пише "РБК-Україна" з посиланням на дані Мінекономіки.

Чергові розрахунки станом на 21 травня надала НАК "Нафтогаз України".

Розрахункові ціни знижено для бензину з 25,22 грн до 24,84 грн за літр. Для дизельного палива ціни залишилися на рівні 20,89 грн за літр.

Тож з урахуванням максимальних націнок вартість бензину на АЗС не може перевищувати 29,84 грн за літр, дизельного палива - 27,89 грн за літр.

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Нагадаємо, Кабінет Міністрів із 15 травня запровадив державне регулювання роздрібних цін на бензин і дизельне паливо. Постановою Кабміну була введена максимальна роздрібна націнка в розмірі 5 гривень на бензин і 7 гривень на дизельне паливо.

Одночасно була визначена середня вартість 1 літра бензину на рівні 25,22 грн і дизельного палива на рівні 20,89 грн. З урахуванням націнки максимальну межу роздрібної ціни на АЗС встановлено на рівні 30,22 грн для бензину і 27,89 грн для дизельного палива.

Згідно з постановою, НАК "Нафтогаз України" подає розрахунки Міністерству економіки щомісяця до 1, 11 і 21 числа.

Після цього 17 травня ціни на АЗС різко знизилися. Зокрема, кілька великих мереж АЗС знизили ціни на бензин А-95 на 1-2 гривні. Крім того, до рішення уряду середні ціни на дизельне паливо були вищими цінової межі в 27,89 грн. Мережі АЗС опустили ціни на 1-2 гривні, щоб відповідати новим вимогам.

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Топ коментарі

  • Andriy Kalnyshevsky
    Бенесуела близенько)
  • Andrew Tymoshenko
    Цены стой, раз-два
  • Іван Іванов e5235f76
    Наступний крок - регульований курс бакса..Далі регульовані ціни на продукти..І так далі
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