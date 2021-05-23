93-й летальний випадок від COVID-19 зареєстровано у ЗСУ, хворіє 231 людина, - Командування Медсил

Станом на 10:00 23 травня у Збройних силах України на гостру респіраторну хворобу COVID-19 хворіє 231 людина.

Про це Цензор.НЕТ повідомили в пресслужбі Командування Медичних сил ЗСУ.

Загалом за час пандемії одужали 24 780 осіб.

На ізоляції , зокрема самоізоляції, перебувають 83 людини.

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На жаль, у Збройних силах України зареєстровано 93-й летальний випадок від ускладнень, спричинених гострою респіраторною хворобою COVID-19. Працівник Збройних сил України перебував на лікуванні в Одеській міській лікарні. Попри проведену терапію стан здоров'я хворого погіршився. Проведені реанімаційні заходи бажаного ефекту не дали. Висловлюємо співчуття близьким і рідним", - сказано в повідомленні.

За минулу добу зареєстровано чотири нові випадки захворювання на гостру респіраторну хворобу COVID-19. З них в установи охорони здоров'я госпіталізовано 1 людину.

Від початку вакцинації у Збройних силах України 52 296 осіб отримали 1 дозу вакцини. З них 3 289 військових медиків.

Повторно провакциновано 454 людей.

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