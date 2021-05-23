"Українська морська піхота - це понад 7 тис. підготовлених, мотивованих і готових виконати найскладніші завдання військовослужбовців", - Таран

Глава Міноборони України Андрій Таран привітав військовослужбовців із Днем морської піхоти України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міноборони України.

Він нагадав, що у 2014 році перше, після виходу з Криму, своє професійне свято морпіхи зустрічали з мізерною інфраструктурою, нестачею кадрів і старим озброєнням, у чорних беретах і смугастих тільняшках.

"Крізь воду і сушу, бруд, випробування і психологічний тиск морську піхоту вдалося відродити. Від однієї ротної тактичної групи, яка у 2014 році виконувала завдання на сході держави, морська піхота сьогодні - це сучасний високомобільний рід військ. З полігонами, навчальними центрами і командуванням у структурі Військово-морських сил", - зазначив глава Міноборони.

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Він наголосив, що сьогодні морські піхотинці переозброюються і отримують сучасну техніку, вчаться і розбудовуються за принципом найкращих морпіхів держав-членів НАТО. Цьому сприяє активна участь у міжнародних навчаннях і тісні двосторонні контакти з колегами за кордоном.

"Сьогодні українська морська піхота - це понад 7 тисяч підготовлених, мотивованих і готових виконати найскладніші завдання військовослужбовців. В українській армії знають, що отримати берет кольору морської хвилі коштує чималих зусиль. Він дістається лише тим, хто готовий перемагати труднощі, а на смузі перешкод бачить, насамперед, шлях, мету і перемогу! Цінності, які формують особливі стиль і погляди берета кольору морської хвилі, - це сучасний український морський піхотинець", - зазначив Таран.

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Він побажав військовослужбовцям морської піхоти міцного здоров'я, нових звершень, миру, сил і натхнення.