Поліція затримала чоловіка, який поранив двох громадян Ізраїлю в Умані, ним виявився співвітчизник постраждалих

Слідчі Уманського районного управління поліції відкрили кримінальне провадження за фактом хуліганства щодо 22-річного громадянина Ізраїлю.

Про це Цензор.НЕТ повідомили в Департаменті комунікації Нацполіції.

Вчора близько 15:00 в поліцію Умані надійшло повідомлення про те, що на вулиці Софії Перовської сталася стрілянина, унаслідок якої постраждали дві людини, громадяни Ізраїлю. Медики швидкої допомоги госпіталізували поранених до лікарні. Зараз їхньому життю і здоров'ю нічого не загрожує.

Правоохоронці провели огляд місця події, вилучили речові докази, опитали свідків і взяли пояснення у очевидців, а також встановили особу зловмисника.

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Ним виявився 22-річний громадянин Ізраїлю, який прибув до Умані.

У будівлі готелю між чоловіками виник конфлікт, який переріс у стрілянину. Зловмисник поранив одного хасида в грудну клітку, іншого - в руку. Після цього зник у невідомому напрямку ще до приїзду правоохоронців.

Наразі чоловіка затримано в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.

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Наразі зібрані відомості щодо цього факту внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 4 ст. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає від трьох до семи років позбавлення волі.

За процесуального керівництва окружної прокуратури міста Умань вирішується питання про оголошення підозри і обрання затриманому запобіжного заходу.

У межах досудового розслідування правоохоронці встановлюють всі обставини події.