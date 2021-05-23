Поліція затримала чоловіка, який поранив двох громадян Ізраїлю в Умані, ним виявився співвітчизник постраждалих
Про це Цензор.НЕТ повідомили в Департаменті комунікації Нацполіції.
Вчора близько 15:00 в поліцію Умані надійшло повідомлення про те, що на вулиці Софії Перовської сталася стрілянина, унаслідок якої постраждали дві людини, громадяни Ізраїлю. Медики швидкої допомоги госпіталізували поранених до лікарні. Зараз їхньому життю і здоров'ю нічого не загрожує.
Правоохоронці провели огляд місця події, вилучили речові докази, опитали свідків і взяли пояснення у очевидців, а також встановили особу зловмисника.
Ним виявився 22-річний громадянин Ізраїлю, який прибув до Умані.
У будівлі готелю між чоловіками виник конфлікт, який переріс у стрілянину. Зловмисник поранив одного хасида в грудну клітку, іншого - в руку. Після цього зник у невідомому напрямку ще до приїзду правоохоронців.
Наразі чоловіка затримано в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.
Наразі зібрані відомості щодо цього факту внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 4 ст. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає від трьох до семи років позбавлення волі.
За процесуального керівництва окружної прокуратури міста Умань вирішується питання про оголошення підозри і обрання затриманому запобіжного заходу.
У межах досудового розслідування правоохоронці встановлюють всі обставини події.