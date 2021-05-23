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48% українців проголосували б на референдумі за вступ до НАТО, - опитування "Рейтингу"

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Якби референдум щодо вступу України в Північноатлантичний альянс проводився в березні 2021 року, то 48% опитаних проголосували б "за", 28% - "проти".

Як передає Цензор.НЕТ, про це свідчать дані опитування Соціологічної групи "Рейтинг".

Ще 11% опитаних не брали б участі, а 13% вагаються із відповіддю.

Упродовж останніх двох років підтримка вступу до НАТО перебуває біля рівня 50%. Противників значно менше.

48% українців проголосували б на референдумі за вступ до НАТО, - опитування Рейтингу 01

Крім того, 54% українців вважають, що Україна має бути членом Європейського союзу, 20% вибирають Митний союз Росії, Білорусі і Казахстану.

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Опитування проводилося Соціологічною групою "Рейтинг" із 13 до 21 березня 2021 року на замовлення Центру аналізу та соціологічних досліджень Міжнародного республіканського інституту на території всієї України, крім окупованих Росією територій. Методом особистих інтерв'ю за місцем проживання респондентів опитано 2 400 осіб. Межа похибки за 95-відсоткового рівня довіри не перевищує 2%.

Топ коментарі

  • Super Gut
    Пока 30% населения верит, что тупорылый шут олигархов, может быть нормальным президентом, про нато можно забыть
  • Алла Новосад 5b57f84f
    І що? В країнах Балтії не проводили референдуми з приводу втупу в НАТО.
    Керівництво країн, розуміючи життєву необхідність, взяло на себе це рішення.
    Так зробила і минула українська влада.
    А Юлька ... Вона в 2019 казала, що Зєля це шанс для України.
    Шанс, щоб повернутись в кремлівське стойло?
  • Алла Новосад 5b57f84f
    Минула влада внесла це в Конституцію. Референдум вже не потрібен.
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