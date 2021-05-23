"Вибачте, але нада срочно! Потому шо тут недавно упав вертольот", - на Черкащині чоловік змусив поліцію шукати неіснуючий гелікоптер. АУДIО

22 травня чоловік зателефонував на номер 102 і повідомив про падіння вертольота в одному із сіл Черкаської області. Під час перевірки поліцейські не виявили літального апарату, тобто повідомлення про його падінні було завідомо неправдивим.

Про це Цензор.НЕТ повідомили в Департаменті комунікації поліції Черкаської області.

Чоловік зателефонував до поліції близько 15:00 і повідомив, що на Смілянщині впав вертоліт.

У будь-якому разі повідомлення на спеціальну лінію 102 потребує перевірки, тому екіпаж виїхав на вказане заявником місце. Жодних літальних апаратів правоохоронці не виявили.

Місцеві жителі розповіли поліцейським, що вранці над селом дійсно пролітав вертоліт, і жодних падінь вони не бачили і не чули. Чоловік, який скоїв завідомо неправдиве повідомлення, був у стані сп'яніння. Його попереджали про відповідальність і штраф.

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Поліцейські склали адміністративний протокол за статтею 183 КУпАП. Завідомо неправдивий виклик спеціальних служб тягне за собою накладення штрафу від трьох до семи неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

У березні цього року президент підписав закон "Про внесення змін до ст. 259 Кримінального кодексу України щодо посилення відповідальності за завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян". Закон запроваджує кримінальну відповідальність за завідомо неправдиве повідомлення про підготовку вибуху, підпалу або інших дій, які загрожують загибеллю людей чи іншими тяжкими наслідками, якщо завідомо неправдиве повідомлення стосується критично важливих об'єктів інфраструктури або будівель і споруд, що забезпечують діяльність органів державної влади, чи закладів охорони здоров'я, або навчальних закладів (такі дії караються позбавленням волі на термін від 4 до 8 років).

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