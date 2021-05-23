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Україну накриють дощі та грози

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Україну накриють дощі та грози
На території всієї України в понеділок, 24 травня, очікуються дощі, місцями грози, вночі в західних, північних, більшості центральних областей, вдень на північному сході країни значні дощі; вдень на заході країни без опадів. Вітер переважно північно-західний 7-12 м/с.

Про це Цензор.НЕТ повідомили в "Укргідрометцентрі".

Температура вночі 9-14 °C із позначкою плюс, у західних областях 4-8 °C тепла; вдень 14-19 °C, на півдні та сході країни місцями 21-26 °C тепла.

У Києві вночі очікується значний, вдень помірний дощ. Температура вночі 11-13 °C тепла, вдень 17-19 °C.

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У вівторок, 25 травня, вночі у східних, вдень у західних областях України очікуються короткочасні дощі, грози, в окремих районах град та шквали 15-20 м/с. У середу, 26 травня, в західних, Вінницькій  та північних областях очікується невеликий дощ, подекуди з грозою; на решті території без опадів. Вітер змінних напрямків 3-8 м/с.

Температура повітря вночі 6-11 °C, у південній частині, а 26 травня на всій території Україні 9-14 °C; вдень 20-25 °C.

У Києві 25 травня без опадів, 26 травня невеликий дощ, місцями гроза. Вітер змінних напрямків 3-8 м/с. Температура вночі 25 травня близько 10 °C, 26 травня 11-13 °C; вдень 21-23 °C.

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Топ коментарі

  • Вася Шевченко f77d76ba
    Украину накроют дожди и грозы - Цензор.НЕТ 3603

    .***
    Гроза проходила десь поруч.
    Було то блискавка, то грім.
    Дорога йшла кудись на Овруч
    в лісах і травах до колін.
    Латаття ніжилось в озерах,
    хитали ряску карасі.
    Черкнула блискавка по зелах,
    аж полягали вони всі.
    Над світом білим, світом білим
    хтось всі спіралі перегрів.
    А хмари бігли, хмари бігли
    і спотикалися об грім.
    Гроза погримувала грізно,
    були ми з нею тет-а-тет.
    Тремтіла річечка рогізна,
    човни ховала в очерет.

    Ліна Костенко.
  • Colt
    Пусть Медведчук насадит вырубленные леса обратно.
    Зарраза, везде успела нагадить и хочет всенародной любви.
  • Bandera Rosa
    В деревне Гадюкино -- дожди. (с)
    Такого тухлого мая, как сейчас -- я в Бундесе не помню -- с 1993 года.
    Тримаймось! *)
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