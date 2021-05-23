Україну накриють дощі та грози
Про це Цензор.НЕТ повідомили в "Укргідрометцентрі".
Температура вночі 9-14 °C із позначкою плюс, у західних областях 4-8 °C тепла; вдень 14-19 °C, на півдні та сході країни місцями 21-26 °C тепла.
У Києві вночі очікується значний, вдень помірний дощ. Температура вночі 11-13 °C тепла, вдень 17-19 °C.
У вівторок, 25 травня, вночі у східних, вдень у західних областях України очікуються короткочасні дощі, грози, в окремих районах град та шквали 15-20 м/с. У середу, 26 травня, в західних, Вінницькій та північних областях очікується невеликий дощ, подекуди з грозою; на решті території без опадів. Вітер змінних напрямків 3-8 м/с.
Температура повітря вночі 6-11 °C, у південній частині, а 26 травня на всій території Україні 9-14 °C; вдень 20-25 °C.
У Києві 25 травня без опадів, 26 травня невеликий дощ, місцями гроза. Вітер змінних напрямків 3-8 м/с. Температура вночі 25 травня близько 10 °C, 26 травня 11-13 °C; вдень 21-23 °C.