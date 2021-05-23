У Мінську екстрено посадили літак Ryanair. Силовики Лукашенка затримали засновника NEXTA Протасевича. Йому може загрожувати страта. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

У Національному аеропорту "Мінськ" у неділю, 23 травня, екстрено приземлився літак компанії Ryanair, який слідував за маршрутом Афіни-Вільнюс.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляють білоруські ЗМІ.

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Очевидці повідомляють, пише TUT.BY, що до аеропорту приїхали пожежні машини МНС і машини швидкої допомоги.

Як повідомили Onliner у пресслужбі аеропорту, пілоти подали повідомлення про мінування. Зараз там працюють сапери, проводяться всі необхідні заходи. Пасажири проходять повторний огляд.

Інформація про мінування лайнера не підтвердилася, повідомили виданню "Наша Нiва" в пресслужбі аеропорту.

Пізніше це видання повідомило, що блогер Роман Протасевич перебував на борту рейсу Ryanair Афіни-Вільнюс в Мінську і був затриманий силовиками.

Як повідомляє Белсат, стало відомо, що для супроводу пасажирського літака від імені Лукашенка було піднято винищувач. Зараз МіГ-29 чекає необхідних заходів щодо супроводу літака до кордону з Литвою.

Роман Протасевич. Фото очевидців.

Перед вильотом він повідомив, що помітив до себе в аеропорту Афін підвищену увагу з боку підозрілих осіб, припустив стеження.

"Роман повідомив, що в аеропорту Афін зауважив нездоровий інтерес із боку російськомовного чоловіка середніх років, підтягнутого, з лисиною. В одній майці, світлих штанях і з шкіряним валізкою. Чоловік намагався зняти на камеру документи Романа, потім розвернувся і пішов, хоча був наступним у черзі на перевірку документів", - повідомляє телеграм-канал "Білорусь головного мозку".

У Білорусі Роману Протасевичу може загрожувати смертна кара.

У ГУБОЗіК підтвердили затримання Романа Протасевича.

Протасевич працював у телеграм-каналі "Нехта" у 2020 році і разом із засновником телеграм-каналу "Нехта" Степаном Пуцилом оголошений Мінськом у розшук. Пізніше Протасевич переключився на канал "Білорусь мозку", створений Ігорем Лосиком, затриманим влітку минулого року. І "Нехта", і "БГМ" у Білорусі були визнані екстремістськими.

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Ситуацію вже прокоментувала Світлана Тіхановська.