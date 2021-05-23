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У Мінську екстрено посадили літак Ryanair. Силовики Лукашенка затримали засновника NEXTA Протасевича. Йому може загрожувати страта. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

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У Національному аеропорту "Мінськ" у неділю, 23 травня, екстрено приземлився літак компанії Ryanair, який слідував за маршрутом Афіни-Вільнюс.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляють білоруські ЗМІ.

У Мінську екстрено посадили літак Ryanair. Силовики Лукашенка затримали засновника NEXTA Протасевича. Йому може загрожувати страта 01
У Мінську екстрено посадили літак Ryanair. Силовики Лукашенка затримали засновника NEXTA Протасевича. Йому може загрожувати страта 02
У Мінську екстрено посадили літак Ryanair. Силовики Лукашенка затримали засновника NEXTA Протасевича. Йому може загрожувати страта 03
У Мінську екстрено посадили літак Ryanair. Силовики Лукашенка затримали засновника NEXTA Протасевича. Йому може загрожувати страта 04

Очевидці повідомляють, пише TUT.BY, що до аеропорту приїхали пожежні машини МНС і машини швидкої допомоги.

Як повідомили Onliner у пресслужбі аеропорту, пілоти подали повідомлення про мінування. Зараз там працюють сапери, проводяться всі необхідні заходи. Пасажири проходять повторний огляд.

Інформація про мінування лайнера не підтвердилася, повідомили виданню "Наша Нiва" в пресслужбі аеропорту.

Пізніше це видання повідомило, що блогер Роман Протасевич перебував на борту рейсу Ryanair Афіни-Вільнюс в Мінську і був затриманий силовиками.

Як повідомляє Белсат, стало відомо, що для супроводу пасажирського літака від імені Лукашенка було піднято винищувач. Зараз МіГ-29 чекає необхідних заходів щодо супроводу літака до кордону з Литвою.

У Мінську екстрено посадили літак Ryanair. Силовики Лукашенка затримали засновника NEXTA Протасевича. Йому може загрожувати страта 05

Роман Протасевич. Фото очевидців.

Перед вильотом він повідомив, що помітив до себе в аеропорту Афін підвищену увагу з боку підозрілих осіб, припустив стеження.

"Роман повідомив, що в аеропорту Афін зауважив нездоровий інтерес із боку російськомовного чоловіка середніх років, підтягнутого, з лисиною. В одній майці, світлих штанях і з шкіряним валізкою. Чоловік намагався зняти на камеру документи Романа, потім розвернувся і пішов, хоча був наступним у черзі на перевірку документів", - повідомляє телеграм-канал "Білорусь головного мозку".

У Білорусі Роману Протасевичу може загрожувати смертна кара.

У ГУБОЗіК підтвердили затримання Романа Протасевича.

Протасевич працював у телеграм-каналі "Нехта" у 2020 році і разом із засновником телеграм-каналу "Нехта" Степаном Пуцилом оголошений Мінськом у розшук. Пізніше Протасевич переключився на канал "Білорусь мозку", створений Ігорем Лосиком, затриманим влітку минулого року. І "Нехта", і "БГМ" у Білорусі були визнані екстремістськими.

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Ситуацію вже прокоментувала Світлана Тіхановська.

У Мінську екстрено посадили літак Ryanair. Силовики Лукашенка затримали засновника NEXTA Протасевича. Йому може загрожувати страта 06

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Топ коментарі

  • Дмитрий Шкицкий
    Вот так бы и вагнеровцев тормознули, если бы слив.
    Это для тех, кто говорит, что операции не было, потому что она слишком нереальная.
  • Rhodesian
    Колхозник решил утилизировать украинский опыт по "вагнеровцам"...
    Дерьмак, ты еще настаиваешь что ничего не было?
  • Володимир Вовкодав 6dedfd78
    Белорусы , - Учатся ,но только никто не слил Спец операцию , - Как Вагнеровцов в Украине.
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