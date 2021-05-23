У Мінську екстрено посадили літак Ryanair. Силовики Лукашенка затримали засновника NEXTA Протасевича. Йому може загрожувати страта. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляють білоруські ЗМІ.
Очевидці повідомляють, пише TUT.BY, що до аеропорту приїхали пожежні машини МНС і машини швидкої допомоги.
Як повідомили Onliner у пресслужбі аеропорту, пілоти подали повідомлення про мінування. Зараз там працюють сапери, проводяться всі необхідні заходи. Пасажири проходять повторний огляд.
Інформація про мінування лайнера не підтвердилася, повідомили виданню "Наша Нiва" в пресслужбі аеропорту.
Пізніше це видання повідомило, що блогер Роман Протасевич перебував на борту рейсу Ryanair Афіни-Вільнюс в Мінську і був затриманий силовиками.
Як повідомляє Белсат, стало відомо, що для супроводу пасажирського літака від імені Лукашенка було піднято винищувач. Зараз МіГ-29 чекає необхідних заходів щодо супроводу літака до кордону з Литвою.
Роман Протасевич. Фото очевидців.
Перед вильотом він повідомив, що помітив до себе в аеропорту Афін підвищену увагу з боку підозрілих осіб, припустив стеження.
"Роман повідомив, що в аеропорту Афін зауважив нездоровий інтерес із боку російськомовного чоловіка середніх років, підтягнутого, з лисиною. В одній майці, світлих штанях і з шкіряним валізкою. Чоловік намагався зняти на камеру документи Романа, потім розвернувся і пішов, хоча був наступним у черзі на перевірку документів", - повідомляє телеграм-канал "Білорусь головного мозку".
У Білорусі Роману Протасевичу може загрожувати смертна кара.
У ГУБОЗіК підтвердили затримання Романа Протасевича.
Протасевич працював у телеграм-каналі "Нехта" у 2020 році і разом із засновником телеграм-каналу "Нехта" Степаном Пуцилом оголошений Мінськом у розшук. Пізніше Протасевич переключився на канал "Білорусь мозку", створений Ігорем Лосиком, затриманим влітку минулого року. І "Нехта", і "БГМ" у Білорусі були визнані екстремістськими.
Ситуацію вже прокоментувала Світлана Тіхановська.