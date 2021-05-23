"Під час польоту однин бік кулі сплющився, вона стала схожа на яйце, кошик трясло", - очевидці розповіли про трагедію на Хмельниччині

Стали відомі нові подробиці падіння повітряної кулі з людьми на борту в селі Кульчіївці Хмельницької області. Як виявилося, літальний апарат використовували вперше, а причиною його падіння могли стати погодні умови.

Як передає Цензор.НЕТ, про це "Сьогодні" розповіла очевидиця події Тетяна Шельварчук-Прядійчук.

"Багато хто говорить, що кошик кулі зачепився за електропроводи, але це не так! Я особисто бачила, як під час польоту одна сторона кулі сплющилася, і вона стала схожою на яйце, кошик трясло в різні боки через вітер. В цей час зателефонував сусід і розповів, що куля пролетіла вже над його будинком, а люди в кошику щосили кричали: "Рятуйте!". Потім з'явилася інформація, що куля почала падати в яр, туди, де колись був ставок. Ми швидко сіли в машину і погнали туди", – зазначила вона.

За словами жінки, завдяки сусідам стала зрозуміла хронологія трагедії – куля почала падати в районі місцевого кладовища, а потім зачепилася за дерева.

"Спочатку на кладовищі з кошика випав один чоловік, йому начебто відірвало руку. Попри це він знайшов сили вийти на дорогу і кричати про допомогу. Другий випав також на кладовищі, але впав на пам'ятник, вдарився головою і помер. До речі, тепер на кладовищі через аварію з кулею розбиті 15 пам'ятників. Третя людина випала з кошика в той момент, коли корзина вдарилася об нашу яблуню. Корзину підкинуло вгору в той момент. Ця людина впала прямо у нас на вулиці. Четверта випала у сусіда на городі, вона, за попередньою інформацією, зламала обидві ноги", – сказала Тетяна.

За словами місцевих жителів, остаточно куля зупинилася, тільки коли зламала три сосни.

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"Та людина, яка допомагає злітати кулям, розповіла нам, що це був перший виліт цієї кулі. Всі постраждалі не могли пригадати, було їх у кулі шість чи п'ять. У такому шоці вони були, що не передати. Я намагалася допомогти жінці , але коли переконалася, що з нею все нормально, то не стала її чіпати до приїзду швидкої".

За словами жителів Кам'янець-Подільського, за останній тиждень це вже третя подія з повітряними кулями – два дні тому одна з них здійснила аварійну посадку безпосередньо на дорогу, а інша ледь не приземлилася на приватний будинок.

Нагадаємо, інцидент стався у суботу, 22 травня, ввечері поблизу с. Кульчіївці в районі кладовища. Пролітаючи над лінією високовольтних передач, повітряна куля зачепила кошиком електричну лінію, що спричинило перекидання кошика, в якому були люди.