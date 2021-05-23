Путін на зустрічі із Зеленським не обговорюватиме приналежність Криму, - Пєсков
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "РБК-Україна", про це заявив прессекретар російського президента Дмитро Пєсков в ефірі телеканалу "Росія-1".
"Наші українські візаві, наприклад, кажуть: "Ми будемо обговорювати Крим". Але якщо обговорювати Крим у плані розвитку прикордонної співпраці - а Росія має прикордонну співпрацю по лінії регіонів із зарубіжними країнами - якщо в цьому плані, то я впевнений, що Путін буде готовий", - сказав Пєсков.
Водночас він заявив, що "якщо обговорювати щось інше, а не те, що Крим - регіон Російської Федерації, то ніхто не буде ніколи ні з ким це обговорювати".
Пєсков заявив, що "в конституції чорним по білому написано, що це кримінальний злочин - розмовляти про відчуження територій Російської Федерації, кримінальний злочин".
Зазначимо, раніше прессекретар російського президента Дмитро Пєсков заявив, що зараз триває підготовка зустрічі президента Росії Володимира Путіна з президентом України Володимиром Зеленським.