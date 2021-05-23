Укладання "Північного потоку-2" продовжили у водах Німеччини
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "РБК-Україна", про це повідомляє видання Zeit з посиланням на представника компанії-оператора Nord Stream 2 AG.
За словами представника компанії, судно "Фортуна" зараз працює відповідно до наявних дозволів і заяв влади.
Роботи почалися після того, як Федеральне відомство з судноплавства і гідрографії розпорядилося про негайне виконання дозволу на будівництво двокілометрової ділянки у виключній економічній зоні Німеччини.
Як повідомлялося, 21 травня США запровадили санкції відносно російських організацій і судів, що бере участь в реалізації проєкту "Північний потік-2".
У списку Мінфіну США значаться федеральне державне бюджетна установа "Морська рятувальна служба", ТОВ "Мортранссервіс", "Самарський теплоенергетичний майновий фонд", "КОКСОХІМТРАНС".
Також під санкціями тепер перебувають суду "Юрій Топчев", "Владислав Стрижов", "Балтійський дослідник" і "Академік Черський", а також "Артеміс Офшор", "Бахтемір", "Финвал", "Капітан Беклемішев", "Мурман", "Рятувальник Карєв", "Нарвав", "Сивуч", "Умка".