Очевидно, що це операція спецслужб. Закликаю розслідувати інцидент і виключити Білорусь із IKAO, - Тіхановська
Як передає Цензор.НЕТ, Тіхановська в своєму телеграм-каналі написала, що затримання Протасевича є операцією спецслужб.
"Цілком очевидно, що це операція спецслужб із захоплення літака - заради того, щоб затримати активіста і блогера Романа Протасевича", - написала вона.
Опозиційна лідерка зазначила, що такі дії влади поставили під загрозу безпеку інших пасажирів рейсу:
"Режим поставив під загрозу безпеку пасажирів на борту і всієї цивільної авіації заради розправи над людиною, яка була редактором найбільших білоруських незалежних телеграм-каналів", - йдеться в повідомленні.
Як зазначає Тіхановська, Протасевича звинувачують в тероризмі, за це йому загрожує смертна кара.
Штаб Світлани Тіхановської закликав офіс Ryanair і міжнародну організацію цивільної авіації (ICAO) почати розслідування за фактом події та вжити заходів аж до виключення Білорусі з ICAO.
"З сьогоднішнього дня жодна людина, що виконує політ над Білоруссю, не може бути впевнена у своїй безпеці. Адже режим зловживає правилами повітряного сполучення заради того, щоб захоплювати незгодних", - зазначила лідерка білоруської опозиції.
Як відомо, 23 травня в Мінську був посаджений літак компанії Ryanair, який виконував рейс Афіни-Вільнюс, нібито через закладену на борту бомбу. Вибуховий пристрій не знайшли, але серед пасажирів був затриманий опозиційний блогер, творець телеграм-каналу NEXTA Роман Протасевич.