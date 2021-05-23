Очевидно, що це операція спецслужб. Закликаю розслідувати інцидент і виключити Білорусь із IKAO, - Тіхановська

Лідер білоруської опозиції Світлана Тіхановська відреагувала на екстрену посадку літака з співзасновником білоруського опозиційного телеграм-каналу Nexta Романом Протасевичем і його затримання в аеропорту Мінська.

Як передає Цензор.НЕТ, Тіхановська в своєму телеграм-каналі написала, що затримання Протасевича є операцією спецслужб.

"Цілком очевидно, що це операція спецслужб із захоплення літака - заради того, щоб затримати активіста і блогера Романа Протасевича", - написала вона.

Опозиційна лідерка зазначила, що такі дії влади поставили під загрозу безпеку інших пасажирів рейсу:

"Режим поставив під загрозу безпеку пасажирів на борту і всієї цивільної авіації заради розправи над людиною, яка була редактором найбільших білоруських незалежних телеграм-каналів", - йдеться в повідомленні.

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Як зазначає Тіхановська, Протасевича звинувачують в тероризмі, за це йому загрожує смертна кара.

Штаб Світлани Тіхановської закликав офіс Ryanair і міжнародну організацію цивільної авіації (ICAO) почати розслідування за фактом події та вжити заходів аж до виключення Білорусі з ICAO.

"З сьогоднішнього дня жодна людина, що виконує політ над Білоруссю, не може бути впевнена у своїй безпеці. Адже режим зловживає правилами повітряного сполучення заради того, щоб захоплювати незгодних", - зазначила лідерка білоруської опозиції.

Як відомо, 23 травня в Мінську був посаджений літак компанії Ryanair, який виконував рейс Афіни-Вільнюс, нібито через закладену на борту бомбу. Вибуховий пристрій не знайшли, але серед пасажирів був затриманий опозиційний блогер, творець телеграм-каналу NEXTA Роман Протасевич.