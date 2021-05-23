Це огидні дії білоруського режиму. Вимагаю звільнення Протасевича, - президент Литви Науседа

Президент Литви Гітанас Науседа назвав "огидними" дії влади Білорусі і зажадав звільнення блогера Романа Протасевича.

Як передає Цензор.НЕТ, про це він написав у твіттері.

"Безпрецедентна подія! У Мінську примусово приземлився цивільний пасажирський літак, який прямував до Вільнюса. Білоруський політичний діяч і засновник NEXTA був в літаку. Він заарештований в Білорусі. За огидними діями стоїть режим. Терміново вимагаю звільнити Романа Протасевича!" - написав Науседа.

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Як відомо, 23 травня в Мінську був посаджений літак компанії Ryanair, який виконував рейс Афіни-Вільнюс, нібито через закладену на борту бомбу. Вибуховий пристрій не знайшли, але серед пасажирів був затриманий опозиційний блогер, творець телеграм-каналу NEXTA Роман Протасевич.

Один з лідерів білоруської опозиції Світлана Тіхановська назвала це "операцією спецслужб".