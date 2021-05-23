"Слуга народу" Шевченко радіє затриманню у Мінську журналіста Протасевича: "Ось це державність!"

Народний депутат від фракції "Слуга народу" Євген Шевченко, відомий своєю симпатією до "президента" Білорусі Олександра Лукашенка, радіє затриманню білоруського опозиційного блогера Романа Протасевича.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал нардепа Шевченка.

На думку Шевченка, затримання Романа Протасевича є прикладом "державності".

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Як відомо, 23 травня в Мінську був посаджений літак компанії Ryanair, який виконував рейс Афіни-Вільнюс, нібито через закладену на борту бомбу. Вибуховий пристрій не знайшли, але серед пасажирів був затриманий опозиційний блогер, творець телеграм-каналу NEXTA Роман Протасевич.

Один з лідерів білоруської опозиції Світлана Тіхановська назвала це "операцією спецслужб".

Президент Литви Гітанас Науседа назвав "огидними" дії влади Білорусі і зажадав звільнення блогера Романа Протасевича.