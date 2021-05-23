Нардеп від "Слуги народу" Семінський заявив, що його викрали, але тепер саботує розслідування, - адвокат Катеринчук

Адвокат Микола Катеринчук, який представляє інтереси ексміністра транспорту Миколи Рудьковського, розповів про проведення очної ставки між його клієнтом і народним депутатом від "Слуги народу" Олегом Семінським.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням позицію адвоката.

Поки всі в п'ятницю стежили за судом Медведчука, в ГПУтрапилася неабияка історія: відбулася очна ставка нардепа від "Слуги народу" Олега Семінського, який заявляє про своє викрадення, з ексміністром Миколою Рудьковським. Що робить її особливою?

Перше, "Слугу народу" на очну ставку привів нардеп і старший товариш ОПЗЖ Нестор Шуфрич, якого туди, природно, ніхто не запрошував, і намагався її вести замість слідчого.

Друге, нардеп від ОПЗЖ там підтвердив, що у нього є інформація, що в період, коли "Слуга народу" Семінський нібито був викрадений, той насправді просто був за кордоном

Третє, Нестор Шуфрич ставку ж і зірвав, бо посеред слідчої дії терміново пішов на суд Медведчука брати його на поруки. За ним підвівся і пішов "Слуга народу" Семінський.

Також читайте: "Слуга народу" Семінський обговорює розподіл акцій "Нафтогазвидобування": "Планувалася "стріла" з Медведчуком, Козаком, Молдован, Рудьковський, Шуфрич, Нодар, Суто, Напівзвір. Бл…дь, колектив, #бать його в рот"

Але найцікавіше: видно, все пішло настільки не за сценарієм, що прокуратура не зробила навіть протокол, не кажучи вже про його підписання настільки високопоставленими присутніми.

Зате ГПУ знову хоче взяти під варту Миколи Рудьковського, якого нардеп "СН" звинувачує в своєму викраденні, щоб ... проводити з ним слідчі дії. При цьому за десять років, що минули з моменту "викрадення", єдиний допит Рудьковського ініціював він же. І він же прийшов на очну ставку.

"Слуга народу" Олег Семінський-колишній директор компанії "Нафтогазвидобування". Він заявляє, що був також і акціонером, хоча визнає, що документів на це ніколи не мав. Десять років тому його нібито викрали. Коли Семінський став народним депутатом монобільшості, влада почала активізувати справу, а він, за словами засновника компанії Миколи Рудьковського, вимагати частку або 150 млн доларів в обмін на його закриття.

Цензор.НЕТ раніше опублікував переговори Семінського і кримінального авторитета Мельника, на яких вони домовлялися про показання у справі і майбутньому розділі часткою компанії. Деякі партнери Семінського, які за даними записів повинні в цьому допомогти, вже потрапили під пакет "санкцій злодіїв у законі", а Умка був затриманий поліцією. Там же партнери обговорювали і роль Шуфрича з Медведчуком:

"Мельник: - У складі: я, ти, Циган потрібно щоб сидів обов'язково. Тут повинен сидіти Шуфрич обов'язково, Медведчук. Або, я думаю, він не сяде ... не захоче.

Семінський: - Не захоче?

Мельник: - Ну, може.

Семінський: - Він же арбітром був і є цієї х**ні ".

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