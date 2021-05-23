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Закликаю союзників по ЄС і НАТО негайно відреагувати, - президент Литви Науседа про затримання у Мінську блогера Протасевича

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Закликаю союзників по ЄС і НАТО негайно відреагувати, - президент Литви Науседа про затримання у Мінську блогера Протасевича
Президент Литви Гітанас Науседа закликав НАТО і ЄС відреагувати на загрозу Білорусі міжнародній цивільній авіації після затримання в Мінську опозиційного блогера Романа Протасевича.

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться на офіційному сайті президента Литви.

"Я закликаю союзників по НАТО і ЄС негайно відреагувати на загрозу, яку білоруський режим представляє для міжнародної цивільної авіації. Міжнародне співтовариство має вжити термінових заходів для того, щоб подібні інциденти не повторилися. Я буду говорити про це на Раді ЄС, яка розпочнеться завтра в Брюсселі", - йдеться в повідомленні литовського президента.

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Як відомо, 23 травня в Мінську був посаджений літак компанії Ryanair, який виконував рейс Афіни-Вільнюс, нібито через закладену на борту бомбу. Вибуховий пристрій не знайшли, але серед пасажирів був затриманий опозиційний блогер, творець телеграм-каналу NEXTA Роман Протасевич.

Один з лідерів білоруської опозиції Світлана Тіхановська назвала це "операцією спецслужб".

Президент Литви Гітанас Науседа назвав "огидними" дії влади Білорусі і зажадав звільнення блогера Романа Протасевича.

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Топ коментарі

  • mrSmith
    Союзники АО "ЕС" молчат...
    Некогда им.
    Подсчитывают возможный доход от ЗАО "СП-2".
  • Apollo ee48865f
    Виключити із ІКАО, закрити повітряний простір для міжнародних перельотів, хай на своїх Ту-152 літають )
  • piligrim
    По сути имеем насильственным образом прерванный полет гражданского судна с использованием всей государственной машины... если это пропустить мимо, - в следующий раз они просто собьют кого-то только потому, что в салоне предположительно будет находиться бело-красный флаг...
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