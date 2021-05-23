США погоджує з Офісом Президента українську повістку на переговорах Байдена з Путіним, - Арестович
Про це заявив спікер української делегації в Тристоронній контактній групі Олексій Арестович в ефірі телекалу "Дом", передає Цензор.НЕТ.
За його словами, адміністрація президента США погоджує зараз з Офісом Президента України цей порядок.
"Ця повістка узгоджується з Офісом Президента України дуже щільно зараз. Тобто не можна говорити, що американці там без нас хочуть домовитися. Ні, ми в дуже тісному зв'язку з американською адміністрацією, забезпечуємо наші національні інтереси. Можливо, просунеться щось після цього" , - розповів Арестович.
Він також зазначив, що триває підготовка до переговорів президента Володимира Зеленського з Путіним.
Нагадаємо, 20 травня держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що зустріч президентів Росії Володимира Путіна та США Джо Байдена може відбутися найближчими тижнями.