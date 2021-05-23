Це акт державного тероризму, здійснений Лукашенком, - глава ЄНП Туск про арешт Протасевича

Колишній президент Європейської ради і голова Європейської народної партії Дональд Туск заявив про те, що Лукашенко, давши команду посадити літак і заарештувати блогера Протасевича, вчинив акт державного тероризму.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це Туск написав у твіттері.

"Лукашенко став загрозою не тільки для своїх громадян, а й для міжнародної безпеки. Його акт державного тероризму вимагає негайної і жорсткої реакції всіх європейських урядів та інститутів", - зазначив він

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Як відомо, 23 травня в Мінську був посаджений літак компанії Ryanair, який виконував рейс Афіни-Вільнюс, нібито через закладену на борту бомбу. Вибуховий пристрій не знайшли, але серед пасажирів був затриманий опозиційний блогер, творець телеграм-каналу NEXTA Роман Протасевич.

Один з лідерів білоруської опозиції Світлана Тіхановська назвала це "операцією спецслужб".

Президент Литви Гітанас Науседа назвав "огидними" дії влади Білорусі і зажадав звільнення блогера Романа Протасевича.