Це акт державного тероризму, здійснений Лукашенком, - глава ЄНП Туск про арешт Протасевича
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Колишній президент Європейської ради і голова Європейської народної партії Дональд Туск заявив про те, що Лукашенко, давши команду посадити літак і заарештувати блогера Протасевича, вчинив акт державного тероризму.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це Туск написав у твіттері.
"Лукашенко став загрозою не тільки для своїх громадян, а й для міжнародної безпеки. Його акт державного тероризму вимагає негайної і жорсткої реакції всіх європейських урядів та інститутів", - зазначив він
Як відомо, 23 травня в Мінську був посаджений літак компанії Ryanair, який виконував рейс Афіни-Вільнюс, нібито через закладену на борту бомбу. Вибуховий пристрій не знайшли, але серед пасажирів був затриманий опозиційний блогер, творець телеграм-каналу NEXTA Роман Протасевич.
Один з лідерів білоруської опозиції Світлана Тіхановська назвала це "операцією спецслужб".
Президент Литви Гітанас Науседа назвав "огидними" дії влади Білорусі і зажадав звільнення блогера Романа Протасевича.